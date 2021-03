OM : « Lirola, on commence à voir son vrai potentiel… Quand il a un boulevard, ça peut être violent ! »

Dans les colonnes du journal L’Equipe, l’ancien coéquipier de Pol Lirola à la Fiorentina, Bryan Dabo, s’est exprimé sur le latéral droit de l’Olympique de Marseille.

Pour La Provence cette semaine, Pol Lirola a évoqué son avenir. L’Espagnol veut continuer son aventure à l’Olympique de Marseille malgré son prêt qui le lie toujours à la Fiorentina.

Il a une grosse frappe, une belle qualité de centre, il est à l’aise techniquement pour éliminer — DABO

Son ancien coéquipier dans le club italien, Bryan Dabo s’est exprimé dans les colonnes de L’Equipe à son sujet. Il n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de le voir évoluer au poste de piston dans le dispositif de Sampaoli.

Ça lui va parfaitement. Par rapport à ses débuts avec l’OM, on commence à voir le vrai potentiel de Pol, un pur piston. Quoiqu’il arrive, il finit l’action dans la surface ou près de celle-ci, il a une grosse frappe, une belle qualité de centre, il est à l’aise techniquement pour éliminer. Il va vite et son volume de courses lui permet aussi de reprendre des contre-attaques adverses, d’intercepter. Changements de jeu, appels dans le dos de la défense, appels croisés, le tout sans jamais râler s’il ne reçoit pas le ballon : pour les milieux et les excentrés, combiner avec lui, c’est du pain béni. Quand il a un boulevard, ça peut être violent ! Le point négatif concerne la phase défensive : face à des attaques placées, il n’est pas aussi transcendant qu’avec le terrain ouvert. Sur certaines séquences dans ton camp, avec peu d’espaces, il paraît plus statique. » Bryan Dabo – Source : L’Equipe (20/03/21)