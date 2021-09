OM : « Lirola peut être le remplaçant d’Ünder ! »

Cengiz Ünder est l’une des grandes réussites de ce début de saison de l’Olympique de Marseille. Déjà buteur à quatre reprises, il pourrait souffler face à Angers…

Under est l’un des joueurs les plus utilisés de Jorge Sampaoli depuis le début de saison. Ainsi, il pourrait se retrouver sur le banc face à Angers afin de souffler. Recruté cet été définitivement, Lirola pourrait correspondre à son remplaçant sur le court terme…

Lirola peut aussi jouer très haut — Nicolas Filhol

Notre journaliste Nicolas Filhol estime que Lirola peut remplacer Under :

« Devant ça peut bouger, il risque d’avoir pas mal de turnover. Under faudrait peut-être qu’il se repose, et mettre Dieng côté droit comme sur la fin du match face à Rennes. Il se crée une belle occasion sur son côté lorsque Payet l’envoie en profondeur. Les joueurs peuvent s’adapter. Je pense que derrière ça va pas bouger, et que Kamara, Rongier, et Gerson devraient revenir. Lirola peut aussi jouer très haut à la place d’Under, d’ailleurs c’est peut-être son vrai remplaçant. » Nicolas Filhol– Source: FCM (21/09/21)

Il faut faire attention aux blessures et parce qu’on a un effectif assez court– Sampaoli

Jorge Sampaoli a confirmé que le turnover va continuer :

« Certains joueurs ont accumulé des matchs et ça s’est vu lors de la deuxième mi-temps contre Rennes parce que le match était exigeant. Donc il faut faire attention aux blessures et parce qu’on a un effectif assez court. Il y aura la possibilité de faire des changements. On est obligés de continuer à effectuer une rotation dans l’équipe. (…) L’exigence de chaque match requiert que tout le monde soit à 100%. Et au sein de l’équipe où il y a beaucoup de concurrence, tous les joueurs peuvent jouer. La rotation doit continuer pour des questions de rendement, parce que chaque joueur doit être à 100%. C’est normal de voir différentes équipes à chaque match pour ces raisons-là. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/09/2021)