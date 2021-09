Deux tauliers sur le banc, un jeune joueur explique sa non venue, et le carton des abonnements… Les 3 infos OM de ce mardi !

Tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Turnover face à Angers, un jeune joueur explique sa non venue, et le groupe marseillais…

OM: Deux tauliers de Sampaoli sur le banc face à Angers ?

Arrivé cet été en provenance d’Arsenal, Mattéo Guendouzi s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans l’effectif de Jorge Sampaoli. Tout comme Under, qui a déjà marqué quatre buts sous le maillots marseillais… Les deux joueurs pourraient être ménagés.

L’effectif marseillais de Jorge Sampaoli pourrait tourner, afin d’apporter de la fraicheur dans cette période d’un match tous les trois jours. Ainsi, d’après les informations de La Provence, Cengiz Under et Mattéo Guendouzi pourraient démarrer le match sur banc face à Angers ce mercredi, à 20h45. Les deux cadres de l’OM de ce début de saison auraient ressenti quelques signes de fatigue selon le quotidien régional…

Celui qui symbolise cette agressivité, c’est Mattéo Guendouzi – Eric Di Meco

Invité lors de notre dernier Débat Foot Marseille diffusé lundi dernier, Eric Di Meco a affirmé que Mattéo Guendouzi était un joueur taillé pour évoluer à l’Olympique de Marseille et sous les ordres de Jorge Sampaoli.

« Je parlais dans le recrutement des joueurs qu’on ne connaissait pas, qui sont prêts à éclore, qui ont un gros potentiel, ce sont des paris. Peut-être que sur les 4 ou 5 qu’il a pris, il n’y en aura que 2 ou 3 qui vont exploser. Ce sera déjà pas mal. Ça permettra au club, parce que c’est la réalité du football aujourd’hui, de faire des plus-values. Il y a aussi d’autres joueurs. Pour moi, celui qui symbolise cette agressivité et le recrutement de joueurs qui doivent se relancer, c’est Mattéo Guendouzi. Le mec a quand même signé à Arsenal. C’est un joueur qui est une valeur sûre, qui a déjà un gros potentiel mais qui a besoin de se relancer parce qu’à un moment donné le choix de carrière ou le choix du club n’a pas été le bon. Par contre, au niveau de la grinta, on le voit déjà depuis le début de la saison mais il va prendre encore un peu plus d’ampleur parce que c’est un garçon qui a une grosse personnalité, qui met de l’impact sur son équipe et sur l’équipe adverse. Quand on regarde, c’est lui qui met le plus d’engagement. Le petit Kamara il met le pied, Rongier aussi est capable, derrière ils ont pris des costauds qui sont capables. Mais le teigneux, le chien de garde et celui qui est capable de faire monter au rideau ses copains, c’est Guendouzi. Et c’est important de prendre un mec comme ça parce qu’il a besoin de se relancer et son caractère va parfaitement à l’OM et à ce que veut faire Jorge Sampaoli. » Eric Di Meco – Source : Débat Foot Marseille (13/09/2021)

Mercato: Ce jeune crack explique son transfert avorté à l’OM

Le marché des transferts a été agité du côté de l’Olympique de Marseille. Si Pablo Longoria a en majorité attiré les joueurs qu’il voulait, il a essuyé quelques échec. C’est le cas de Van de Ven, jeune défenseur qui s’est finalement engagé à Wolfsburg…

Considéré comme l’un des défenseurs centraux les plus courtisés en Europe, Micky Van de Ven évoluait en seconde division néerlandais du côté du FC Volendam, lorsque Pablo Longoria a fait le forcing. Le joueur s’est même déplacé à Marseille, avec son agent Mino Raiola et son père, afin de faire avancer les négociations. Résultat, il s’est engagé en faveur de Wolfsburg, il a expliqué ce choix au site VoetbalPrimeur : « Marseille est aussi un très grand club. J’ai reçu un appel puis j’ai pris l’avion avec mon père. J’ai donc vu Marseille comme une option, mais ils ne se sont pas mis d’accord avec Volendam sur les frais de transfert ».

Van de Ven était bien à Marseille…

Finalement, l’OM avait déjà opté pour Luan Peres. Le Brésilien réalise un bon début de championnat, le jeune défenseur néerlandais aurait pu venir par contre remplacer Duje Caleta CAr qui n’a finalement pas quitté l’OM. Si Longoria a raté l’ancien joueur de Volendam, il peut se satisfaire de l’éclosion de Bamba Dieng !

Dans notre Débat Foot Marseille diffusé lundi, Eric Di Meco a tenu à encenser Cheikh Bamba Dieng. À tel point qu’il le considère même comme une recrue dans l’effectif phocéen cette saison.

« On est obligé de mettre Dieng en avant sur ce match-là. D’abord parce qu’il met deux buts et ensuite parce qu’il a fait vivre la misère aux défenseur centraux notamment de Monaco. Même s’il y a deux poteaux, moi j’ai souvenir de la deuxième action qui amène la deuxième frappe sur le poteau avec cette transversale-là qui est tendue vers lui et cette prise de balle et l’accélération. C’est sur ce coup-là j’ai dit « waw il a un truc ». Je ne le connais pas bien, comme tout le monde. Il rentrait un petit peu, il faisait des bouts de matches souvent dans une équipe qui ne tournait pas. Là, il a été impressionnant. Alors son positionnement était intéressant. Justement, comme le disait Jean-Charles, parce que les trois défenseurs centraux monégasques sont de grands gaillards plutôt bons sur les duels corps à corps, là quand il se sont retrouvés sans adversaires à marquer où il faut avoir un petit peu d’intelligence de jeu pour aller compenser on a vu qu’ils étaient en difficulté. Et le fait de le (Dieng) mettre sur le côté comme ça, ça été super intéressant. C’est l’homme du match. Je crois que beaucoup l’ont découvert sur ce match-là. Parce que ce n’est pas ce qu’on a vu depuis qu’il est arrivé qui pouvait nous laisser présager ce genre de match-là. Donc là il a tapé très fort. Ça veut dire encore une solution de plus à laquelle on ne pensait pas en plus. On pensait les De La Fuente, les Under, les Luis Henrique tout ça. Celui-là, je ne l’avais pas mis dans les possibilités. L’OM voulait un remplaçant à Milik. Et, depuis le début de la saison c’était Payet qui jouait dans cette position de faux 9. Donc il tombe là… c’est une recrue quoi. C’est une recrue qu’on n’attendait pas en réalité. » Eric Di Meco – Source : DFCM (13/09/2021)

OM: Immense succès concernant les abonnements !

La campagne d’abonnements au Stade Vélodrome a débuté ce lundi. L’OM a préféré temporiser, et voir l’évolution du virus, avant de mettre en vente les précieux sésames. Et il semblerait que cette méthode fonctionne…

Le bon début de saison de l’Olympique de Marseille a de quoi ravir les supporters marseillais. Un jeu flamboyant, une équipe conquérante, et un entraîneur qui colle parfaitement à l’image de la ville. Tous les ingrédients sont réunis afin de passer des formidables soirées au stade Vélodrome. Et l’enceinte marseillaise, devrait être garnie cette saison…

En effet, la campagne d’abonnements qui a débuté ce lundi est pour le moment un succès commercial. D’après les infirmations de RMC, l’OM a enregistré 10 000 abonnements sur une seule journée. Un dirigeant olympiens témoigne : « Quasiment du jamais-vu. »

Parmi les 10 000 ventes, 57% sont des abonnés qui ne l’étaient pas lors de la première saison d’André Villas-Boas (2019-2020). Signe que les hommes de Jorge Sampaoli sont appréciés par le public marseillais. Depuis le début de saison, l’ambiance au stade Vélodrome est à la hauteur du jeu proposé sur le terrain…