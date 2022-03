OM : Lirola, un problème mental ?

L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-4 face à Brest lors du match de clôture de la 28e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pol Lirola, titulaire lors de ce match.

L’Olympique de Marseille devait faire sans Payet à l’occasion de ce déplacement à Brest. Amine Harit faisait donc son retour dans le onze et l’OM a bien débuté cette rencontre. Un gros pressing des hommes de Sampaoli et un jeu vers l’avant a tout de suite déstabilisé les bretons. Guendouzi a failli trouvé Milik seul au second poteau, mais c’est finalement Gerson décalé par Milik qui a ouvert le score dès la 3e minute. L’OM aurait dû corser l’addition mais Milik, sur coup franc direct, Guendouzi ou encore Gerson et Gueye n’ont pas réussi à convertir leur occasions. Brest a tenté de renverser le match en seconde période, mais la défense marseillaise a été solide et c’est finalement Milik qui a marqué le but du 0-2 de la tête suite à un corner d’Harit. Ce même Harit a marqué le 3e, après un bon déboulé et une frappe de Gerson. Alors que Brest a sauvé l’honneur suite à un coup franc excentré, Under, entré en jeu et trouvé par Pau Lopez a marqué le but du 1-4, synonyme de seconde place…

Titularisé à droite dans le couloir sans ailier devant lui, il avait tout pour faire un bon match mais a presque tout raté…

La note de Pol Lirola : 3/10

Son appréciation FCM

Lirola, un problème mental ?

Il avait tout le couloir pour lui en l’absence d’Under. S’il est présent sur la première action des olympien, il a ensuite disparu. Souvent dans le mauvais tempo, il a perdu énormément de ballons, souvent par attentisme. Imprécis dans ses passes, il a offert de ballon aux Brestois par des relances mal assurées. Il affiche le doute sur son visage, comment un joueur autant en réussite lors de sa première demi-saison peut être autant en difficulté aujourd’hui ? Un match à oublier et une confiance à retrouver…

Les notes des médias

Foot Mercato 5/10 Match satisfaisant du latéral espagnol en Bretagne. Comme à son habitude, il a multiplié les déboulés, tentant quelques centres par la même occasion, dans son couloir droit pour apporter des solutions à ses partenaires en phase offensive. Les attaquants bretons n’ont pas réussi à le prendre à défaut d’un point de vue plus défensif. Maxifoot 3.5/10 Préféré à Rongier à ce poste de latéral droit, l’Espagnol a encore incarné une déception. Pourtant, grâce aux déplacements d’Harit dans l’axe, l’ancien joueur de la Fiorentina pouvait prendre le couloir sur le plan offensif. Mais imprécis dans ses montées, il a été en plus en difficulté défensivement face à Belaïli et des grosses erreurs dans ses relances. L’Equipe 4/10 Une première période vraiment délicate. Pourtant impliqué sur la bonne séquence initiale de son équipe (1ère), il est ensuite fébrile. À la suite d’une percée d’Honorat, il se fend d’une mauvaise relance plein axe (28e), avant de laisser Belaïli centrer (29e). Encore une transmission ratée (34e) mais l’Algérien n’en profite pas. Il ne transpire pas la confiance en ce moment. Un peu mieux en seconde période, quand même, avec un bon centre (48e).

