OM : Lizarazu ne comprend pas ce choix fort de Jorge Sampaoli !

« Ça me remplit de joie de revoir cette version de l’OM, c’est la version que l’on aime, c’est la version que l’on construit. Ça m’a fait plaisir de voir ce jeu, on essaye de le mettre en place à chaque match. On savait que la rencontre serait difficile, sur un terrain difficile, face à une équipe agressive qui n’est facile pour personne. Je suis donc très content de ce résultat. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (30/11/21)