OM: L’objectif ambitieux de Villas-Boas concernant la Ligue des Champions !

L’Olympique de Marseille retrouve la Ligue des Champions, sept ans après sa dernière participation. Pour le coach marseillais, il faudra avoir de l’ambition…

Retrouver la Ligue des Champions était primordial pour le club olympien. Mais pour André Villas-Boas il ne faudra pas seulement faire figuration. L’entraîneur portugais a affirmé son ambition au micro de RMC…

L’objectif sera de qualifier l’OM après la phase de groupes– Villas-Boas

« Le premier message, c'est qu'on ne va pas gagner la Ligue des champions! Parce que les investissements faits dans cette compétition par les clubs qui la jouent sont absurdes. Avec la crise sanitaire, ça peut changer sur le marché. La façon dont le marché se comportait était scandaleuse, d'un point de vue économique. Les années à venir peuvent être différentes. De toute façon, la Ligue des champions est une compétition intense avec beaucoup de grands joueurs, de grandes équipes et de grands entraîneurs. Si tu tombes dans un groupe de la mort, c'est fini. Après, tu peux rêver. Ça va dépendre, toujours, des groupes. Parfois, c'est bien d'avoir une grosse équipe dans ta poule et d'avoir trois équipes qui peuvent se permettre de se faire compétition entre elles. C'est une compétition pour profiter. Si on est à l'OM pour faire de la figuration, c'est non, évidemment non. Ce n'est pas mon style. Si on est là, c'est pour faire quelque chose. J'espère que l'objectif sera de qualifier l'OM après la phase de groupes mais ça va dépendre du tirage au sort. » Villas-Boas— Source: RMC Sport