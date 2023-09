OM-Toulouse: « Il va falloir avoir une attitude totalement différente que contre Nantes »

L’Olympique de Marseille accueillera Toulouse dimanche à 17h05 pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. De retour après la trêve internationale de deux semaines, les Olympiens espèrent poursuivre leur série d’invincibilité avec 2 victoires et 2 nuls en 4 matchs. Après le 1-1 concédé à Nantes malgré une supériorité numérique de 81 minutes, les Marseillais devront « adopter une attitude totalement différente » pour espérer décrocher la victoire face au TFC selon Renan Lodi.

« On va devoir faire différemment face à Toulouse »

#Lodi : « Je n’ai pas eu le temps de voir ce qu’il s’est passé face à Nantes. On va devoir faire différemment face à Toulouse. Si on veut faire quelque chose dans ce championnat on va devoir avoir une attitude bien différente. » #liveFCM #confOM pic.twitter.com/WtO3RApCHk — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 15, 2023

« Je n’ai pas vraiment eu le temps de voir ce qui s’est passé lors de ce match contre Nantes, mais j’ai quand même étudié un petit peu la question. De toute façon il va falloir faire différemment face à Toulouse par rapport à ce que nous avons fait contre Nantes, et si on veut faire quelque chose dans ce championnat, il va falloir avoir une attitude totalement différente, a souligné le latéral brésilien. Je ne dirais pas qu’il manque quelque chose en attaque ou en défense. Il nous manqué du tranchant lors des derniers matches. On démarre bien, et après on s’efface un peu, on doit évoluer pour gagner. On doit s’améliorer dans les deux secteurs…« , a ajouté Renan Lodi.