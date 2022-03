OM : L’OGC Nice veut monter un dossier pour récupérer Dante !

Lors de la dernière journée de championnat, l’OGC Nice a pris un carton rouge. Dante a été expulsé pour une faute dans la surface face à Montpellier, donnant un penalty au MHSC. Considérant que la faute n’était pas si flagrante, l’OGC Nice veut monter un dossier afin que le Brésilien soit disponible au Vélodrome

L’Olympique de Marseille va recevoir l’OGC Nice ce dimanche pour le dernier match avant la trêve internationale. Un match de haute importance puisque les Marseillais peuvent prendre l’ascendant sur les Aiglons au classement et les distancer dans la course à la seconde place derrière le PSG.

Je trouve que ce carton rouge est très sévère — Galtier

Pour ce match, les Niçois pourraient être amoindris. En effet, Dante a pris un carton rouge direct lors du dernier match de Ligue 1 face à Montpellier. Le Brésilien a été expulsé suite à une faute dans la surface, donnant même un penalty aux Héraultais.

L’OGC Nice pense en revanche que la faute n’est pas si évidente que cela et que la décision de Monsieur Turpin devrait être revue. Ce mercredi, la LFP n’a pas rendue son verdict à ce sujet. Nice Matin confirme qu’un dossier a été monté et que la Ligue doit trancher. A la fin de la rencontre, Christophe Galtier pestait déjà contre la décision de l’arbitre.

« J’ai demandé à voir M. Turpin, qui nous a reçu de manière transparente et dans un bon état d’esprit. samedi, après le nul de Nice à Montpellier, à dix contre onze. Quelques années en arrière, l’histoire de la double peine a été supprimée. À partir du moment où c’est un acte d’anti-jeu et non un geste défensif raté, il considère qu’il y a faute et que c’est sanctionné d’un carton rouge. Je lui ai simplement demandé poliment de prendre le temps et de revoir l’action parce que je considère qu’il n’y a pas de geste d’anti-jeu mais beaucoup de vice et de malice du jeune attaquant montpelliérain. Mais cela se respecte. Je trouve que ce carton rouge est très sévère. Je lui ai simplement demandé de bien analyser toutes les images avant de faire son rapport. » Christophe Galtier – Source : Conférence de presse (12/03/22)