OM: Longoria a bouclé une arrivée importante dans son organigramme ?

Depuis plusieurs semaines, une restructuration a lieu au sein du club et plus particulièrement au sein de la formation de l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria aurait bouclé l’arrivée d’un nouveau secrétaire général qui pourrait signer rapidement chez les phocéens.

Si le mercato estival du côté des joueurs risque d’être chaud à l’Olympique de Marseille, cela ne devrait pas être les seuls changements du côté du club. Depuis plusieurs semaines, plusieurs départs ont eu lieu notamment du côté de la formation avec les départs de Nasser Larguet et Jean-Claude Giuntini officiellement pour « raisons personnelles ». Officieusement, il se pourrait que ce soit Pablo Longoria qui veuille restructurer le modèle de formation à sa manière.

À lire également: M6 explose encore les audiences grâce à l’OM !

Pour l’aider dans sa mission, Pablo Longoria pourrait accueillir dans les prochaines semaines un nouveau collaborateur. D’après les informations de Nicolo Schiara, journaliste sportif italien, spécialisé dans les transferts, Marseille serait en passe de s’offrir les services de Massimo Cosentino au poste de secrétaire général. Passé par l’Inter de Milan au poste de secrétaire général et plus récemment au FC Sion au poste de directeur général, l’italien dispose d’un joli C.V qui aurait convaincu le président de l’OM. Une arrivée primordiale qui pourrait soulager Longoria de certaines tâches administratives liées à la gestion d’entreprise et lui permettre de se concentrer sur le sportif.

Former Sion Ceo and Inter Secretary-General Massimo #Cosentino is set to sign for #OlympiqueMarseille as a new Secretary-General. #transfers #OM #TeamOM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 5, 2022