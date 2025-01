OM : Longoria a demandé une enquête suite à la grosse bagarre !

Après les bagarres entre des supporters de l’OM lors du match contre Lille, Pablo Longoria a annoncé avoir demandé une enquête interne pour comprendre les causes de cet incident et éviter qu’il ne se reproduise. Le président de l’OM a souligné l’importance de garantir la sécurité des supporters et a insisté sur le fait que de tels comportements violents n’ont pas leur place dans le stade.

Lors de son passage sur RMC, Pablo Longoria, le président de l’OM, a réagi aux images choquantes de bagarres survenues dans le virage lors du match contre Lille. Des scènes de violence en tribune, impliquant des supporters du virage sud de l’OM, ont circulé après la rencontre, suscitant l’inquiétude des fans et des observateurs.

Interrogé sur la possibilité d’une enquête interne, Longoria n’a pas tardé à répondre avec fermeté : « Ce ne sont pas des images que l’on aime voir dans un stade, et oui j’ai demandé à mes collaborateurs de faire une enquête pour savoir ce qu’il s’est passé. La thématique des supporters est pour moi un sujet très important, très sensible, dans le sens où j’aime que tout le monde puisse se sentir en sécurité au stade. » Le président a souligné que la sécurité des supporters, tant à domicile qu’à l’extérieur, est une priorité pour le club. Il a ajouté que ce genre d’incidents ne devrait en aucun cas se reproduire et qu’il est essentiel de comprendre les circonstances de ce conflit interne au sein des tribunes.

🔴 INFO – #Sport : Une énorme bagarre a éclaté hier soir dans le Virage Sud de Marseille, en marge de la rencontre OM – LOSC. #OMLOSC #TeamOM pic.twitter.com/NgeJ4aKyFq — FranceNews24 (@FranceNews24) January 15, 2025

Longoria a également évoqué l’importance de l’engagement des supporters pour l’OM : « De la même manière que j’aime voir les supporters se déplacer à l’extérieur, quelque chose qui nous manque dans ce championnat, » a-t-il précisé, soulignant le lien fort entre le club et ses fans. Toutefois, le président a clairement exprimé que des comportements violents ne doivent pas faire partie de cette passion collective, et qu’une analyse approfondie de la situation est essentielle pour éviter toute récurrence de tels événements.