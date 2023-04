OM : Longoria a un plan pour la saison prochaine !

Pablo Longoria est satisfait du travail d’Igor Tudor cette saison et aimerait le conserver la saison prochaine. Interrogé par Le Figaro, le président du club aimerait donner de la continuité au projet.

Pablo Longoria, interrogé par Le Figaro, a fait part de sa satisfaction concernant Igor Tudor et le travail qu’il fourni. Arrivé l’été dernier, après le départ de Jorge Sampaoli, il a apporté de la rigueur à la Commanderie. Le président reste prudent et espère que le Croate souhaite également rester.

L’espagnol ne se fie pas seulement aux résultats compliqués de ces dernières semaines, mais plutôt à tout le travail qu’ils accomplissent ensemble, « il faut prendre de la hauteur » a-t-il expliqué. Pour pérenniser son projet, pour être crédible, il faut qu’il y ait de la continuité et cela passe dans la capacité à garder un entraîneur.

Ce que Tudor donne, c’est la direction qu’on veut prendre

Beaucoup de choses ont changé ces derniers temps à l’OM, mais « on a accompli une toute petite partie de ce que peut être ce projet sur le long terme« . Selon l’espagnol, ils sont encore loin de tout ce qu’ils aimeraient accomplir afin de rendre le club compétitif dans tous les domaines.

Il faut une institution forte

« Par sa rigueur, son professionnalisme, la conviction qu’il a pour transmettre son idée du jeu, qui ressemble à ses idées dans la vie. Il a des relations très directes, transparentes, honnêtes et humaines. La Juventus a marqué notre vision du football à nous trois (Tudor y a joué, Longoria et Ribalta, directeur du football du club, y ont travaillé, NDLR). Avec de l’exigence, mais surtout le respect des positions de chacun et des autres. J’aimerais bien le garder. On a compris que, ce qu’il nous a donné, c’était la direction qu’on voulait prendre. On voulait élever notre niveau de discipline, de rigueur, d’exigence. Pas seulement dans la sphère sportive, mais aussi dans toutes les strates du club. Si on veut pérenniser un projet, il faut une institution forte, sinon tu n’es pas crédible. Ce point était très important. J’aimerais bien donner de la continuité, pas seulement sur le modèle de jeu, mais sur l’aspect de l’exigence, du respect des règles et de l’autorité. » Pablo Longoria – Source : Le Figaro (06/04/23)

