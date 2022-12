OM Longoria : « C’est une grande responsabilité supplémentaire qui m’est confiée ! »

Ce mardi 6 décembre le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a été élu au Conseil d’Administration de la LFP à l’unanimité. Une bonne nouvelle pour le club olympien qui pourra ainsi peser sur les instances du foot français. L’OM était représenté jusqu’en septembre dernier par Jacques-Henri Eyraud.

Le président du club marseillais s’est exprimé via un communiqué suite à son élection :

« C’est une grande responsabilité supplémentaire qui m’est confiée. En tant que Président de l’OM, il était pour moi primordial de pouvoir participer plus directement à l’évolution du football français, aux côtés de l’ensemble de ses représentants » Pablo Longoria (Communiqué officiel) – 06/12/2022)

Félicitations à 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 élu au conseil d’administration de la @LFPfr.👏 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 6, 2022

Le conseil d’administration de la LFP

Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Jean-Pierre Caillot (Reims), Loïc Féry (Lorient), Waldemar Kita (Nantes), Pablo Longoria (OM), Joseph Oughourlian (Lens), Jean-Pierre Rivère (Nice), Dmitry Rybolovlev (Monaco), Max Marty (Grenoble), Pierre-Olivier Murat (Rodez), Jean-Michel Aulas (Lyon, via FFF), Laurent Nicollin (Montpellier, via Foot Unis), Bernard Joannin (Amiens, via Foot Unis), Sylvain Kastendeuch (représentant joueurs), Philippe Piat (représentant joueurs), Raymond Domenech (représentant éducateurs), Pierre Repellini (représentant éducateurs), Alain Guerrini (indépendant), Vincent Labrune * (indépendant), Gervais Martel (indépendant), François Morinière (indépendant), Karl Olive (indépendant), Olivier Lamarre (arbitres), Pierre Wantiez (personnels administratifs), Eric Rolland (médecins de clubs)

