OM : Longoria doublé par un club italien dans ce gros dossier ?

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent à Marseille : après la blessure d’Amine Harit lors du déplacement à Monaco, Pablo Longoria a annoncé qu’il rechercherait un attaquant lors du mercato hivernal.

Actuellement au Qatar pour disputer le Mondial 2022 avec les Bleus, c’est Marcus Thuram qui serait en ligne de mire du board olympien. Malheureusement, l’OM ne serait pas le seul club à lorgner sur l’attaquant français…

Auteur d’un début de saison en boulet de canon avec le Borussia M’gladbach, le joueur de 25 ans attire les convoitises avec 13 buts et 4 passes décisives en 17 matchs.

L’OM n’est pas favori…

Seulement, selon des informations du journal italien La Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan serait en train de prendre une longueur d’avance pour recruter le joueur. En effet, Javier Zanetti et Piero Ausilio, les dirigeants des Nerazzuri, seraient présents au Qatar pour rencontrer le clan Thuram et discuter d’un potentiel transfert.

Il ne faut pas oublier que le numéro 26 de l’équipe de France désire jouer dans une écurie qui dispute régulièrement la Ligue des Champions. Son prix s’élèverait à environ 30 millions d’euros.

« Tout d’abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C’est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C’est quelqu’un qu’on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu’on perd Harit, et la tendance est qu’il rate toute la saison, oui ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria veut un international marocain pour remplacer Harit