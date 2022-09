Mercato OM : Longoria veut prolonger et revaloriser un cadre de Tudor !

Présent en conférence de presse ce lundi lors de la présentation d’Issa Kaboré, Amine Harit et Eric Bailly, le président Longoria est revenu sur la prolongation de contrat de Valentin Rongier.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier s’est imposé cette saison comme un élément incontournable du système d’Igor Tudor. Auteur de six matchs en tant que titulaire et nommé capitaine de l’équipe lorsque Dimitri Payet ne joue pas, l’ancien nantais discute en ce moment d’une prolongation de contrat avec Pablo Longoria.

À LIRE AUSSI : OM : Des nouvelles de la blessure de Dimitri Payet

« C’est un joueur qui incarne toutes les valeurs de l’OM, de l’exigence et de l’adaptabilité. La saison dernière, il a découvert une nouvelle position, il a fait une grande saison. Pour s’adapter au nouveau système de jeu, il était le premier à être réceptif. Il a été exemplaire aux entraînements dans sa façon d’écouter et de vouloir mettre en place ce que le coach dit. Dans les dernières minutes du match à Auxerre, on a bien vu comment il s’est adapté à ce poste de piston droit. C’était une horloge, il faut faire preuve de concentration. Il incarne toutes les valeurs qu’on veut mettre en place dans l’effectif. On a commencé à discuter cet été pour continuer l’aventure ensemble. Dans la vie, quand des gens le méritent, il faut savoir donner en retour. Quand un joueur te permet d’avoir des résultats, il doit être récompensé. On cherche à continuer l’aventure ensemble parce qu’il est devenu un des joueurs les plus importants de l’effectif. Il va y avoir des négociations. Il doit être mis dans le vestiaire à une position salariale à la hauteur de ce qu’il apporte sur le terrain. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (05/09/2022)