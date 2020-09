OM : Longoria explique l’objectif de la phase 2 du projet McCourt

Pablo Longoria a accordé un long entretien à la chaine youtube officielle de l’OM. L’ancien directeur sportif de Valence se voit rester longtemps à Marseille. Il explique également l’objectif de la phase 2 du projet McCourt.

Arrivé en provenance de Valence, il y a tout juste quelques semaines, Pablo Longoria s’est livré sur ses ambitions avec le club. Le nouvel « head of football » de l’OM veut installer la seule équipe française vainqueur de la C1 dans le top 20 Européen. Il s’agit de l’objectif à long terme de la phase 2 du projet McCourt.

Faire grandir le club — Longoria

« On peut parler de la phase 2 comme un projet à long terme. L’objectif futur du club ? Le plus important est de le faire grandir, de le stabiliser dans le top 20 Européen. Cela doit être une position naturelle pour l’OM. Il faut avoir une cellule de recrutement très forte. Les datas, les statistiques vont avoir une importance capitale. La performance sportive aussi aura son importance. Les jeunes joueurs vont venir au club pour créer de la valeur et le faire grandir. »

Pablo Longoria – Source : OM 16/09/20