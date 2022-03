OM : Longoria explique que le mercato estival repose en partie sur un joueur…

Au cours d’une interview accordée au quotidien La Provence, le président de l’OM Pablo Longoria de nouveau évoquer le dossier Boubacar Kamara qui risque de quitter Marseille en juin prochain.

Pablo Longoria a accordé un entretien au journal La Provence ce vendredi. Il évoque notamment le dossier de Boubacar Kamara qui n’a toujours pas prolongé avec l’Olympique de Marseille. Le dirigeant du club marseillais assume ses responsabilités et explique qu’il n’a pas abandonner l’espoir de voir le jeune marseillais signer un nouveau contrat avec son club formateur. Le risque de le voir partir libre en juin prochain n’a jamais été aussi grand.

Ces dernières semaines, on travaillait encore pour trouver une solution — Longoria

«Ces dernières semaines, on travaillait encore pour trouver une solution. Je suis confiant. Dans la vie, je suis optimiste. Jusqu’au dernier moment, jusqu’à ce que j’aie un non définitif, j’y croirai. Je ne renonce jamais. » (…) J’assume mes responsabilités. Perdre l’un de ses meilleurs joueurs et l’une des meilleurs valeurs en fin de contrat, c’est un échec. On travaille encore pour trouver une solution. Je suis un optimiste. Jusqu’au dernier moment j’y croirai.» Pablo Longoria – Source : La Provence – 04/03/2022

Ça dépend beaucoup de la prolongation de Kamara

Pablo Longoria a également donné des indices sur le prochain mercato estival.

« Ça dépend beaucoup de la prolongation de Kamara. On aura un manque numérique au poste de milieu défensif. Le marché dépendra aussi des possibilités de ventes qui s’offrent à nous. » Pablo Longoria – Source : La Provence – 04/03/2022

