OM : Longoria fait passer un message concernant son avenir à club !

Son avenir semblait s’éloigner de Marseille suite aux départs de Ribalta ou encore Iriondo, Pablo Longoria a été interrogé sur son futur comme président de l’OM par le journal AS. Voici sa réponse.

Interrogé par AS sur son avenir au club, Pablo Longoria a été clair. « J’ai la détermination de construire un projet ici. Un projet de stabilité, un projet qui nous permet d’avoir cette stabilité managériale et d’avoir une idée bien définie du jeu. Un projet club pour améliorer les infrastructures, le stade, le centre de formation… Penser que tout ce qui s’est passé vous donne la détermination et la force de les rendre pérennes, avec un modèle de jeu à long terme. Le stade doit être maximisé, car au niveau du stade, nous avons été pleins à chaque match depuis la saison dernière. Nous pouvons faire plus. Créez des revenus récurrents pour investir dans les talents et assurez-vous qu’ils ont une continuité pour assurer la stabilité. (…) J’ai la force et la détermination de pouvoir construire un projet basé sur tous ces piliers. »

Alors que son influence semble diminuée par la montée en puissance de Tessier dans le club, et que son avenir est incertain, Pablo Longoria n’a pas l’intention de quitter l’OM et il l’avait dit en conférence de presse au centre RLD. « Je le disais dans les moments positifs et je le redis maintenant que la situation n’est pas celle que l’on veut. La crédibilité vient des résultats. Est-ce que je serai ici à l’avenir? Oui, c’est ça que je souhaite et j’aime être ici. Beaucoup de personnes parlent de moi, me connaissent mais avec tout le respect que j’ai grandi depuis que je suis arrivé au club. Je me rends compte que beaucoup de gens parlent en mon nom et ne me connaissent pas. (…) C’est normal la pression à l’OM. La saison dernière était plus dure au niveau psychologique que celle-ci. La saison dernière beaucoup de choses n’étaient pas justes. Les cops durs, c’est le monde du sport. Ma détermonation est claire: on veut bien finir la saison, on veut trouver les énergies au club pour changer la dynamique. Objectif numéro deux, il faut trouver de la stabilité. Oui, il y a eu des erreurs et on va continuer à en commettre mais il faut continuer de travailler dur pour trouver un modèle et avoir des résultats. On doit avoir des règles, du respect de l’institutiton et avec beaucoup de résultats sportifs. Voilà ce qu’on veut faire à Marseille. »

