Interrogé en conférence de presse lors des présentations de Cengiz Ünder et de Luan Peres, Pablo Longoria en a profité pour répondre sur la nécessité de l’OM de vendre des joueurs pour équilibrer les comptes du club lors du mercato estival.

Cette après-midi, Pablo Longoria était en conférence de presse pour les présentations de Cengiz Ünder et de Luan Peres. Interrogé sur le mercato et la nécessité de vendre, le président olympien a évoqué les difficultés auxquelles l’OM et les autres clubs font face depuis le début de la crise sanitaire et économique.

« Tous les clubs sont dans la nécessité de vendre des joueurs aujourd’hui. C’est le plus facile pour équilibrer les comptes. Mais pour nous ce n’est pas qu’une histoire de nécessité économique, c’est un moyen de faire grandir le club, et d’être ambitieux sur le marché. Combien de joueurs peuvent partir? Ça dépend de la configuration du mercato. Nous sommes toujours ouverts. Il y aura des ventes pour tous les clubs, le marché commence à s’activer. Mais les joueurs de l’OM valent cher, les potentiels acheteurs doivent savoir que nous n’avons aucune obligation. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/2021)

c’est un marché difficile, mais pas seulement pour l’om – PABLO LONGORIA

Depuis le début du mercato, Pablo Longoria fait face à une tâche complexe : rebâtir une équipe dans sa totalité. Le président olympien l’a fait savoir, il cherche à saisir les bonnes opportunités pour satisfaire son entraîneur, Jorge Sampaoli. Après les arrivées en prêt de Cengiz Ünder, Pau López, Mattéo Guendouzi, William Saliba ou les arrivées à moindre coût de Luan Peres ou Konrad de la Fuente, l’OM cherche à dépenser le moins d’argent possible. Une mission que Pablo Longoria semble bien menée depuis l’ouverture du marché des transferts.

« Il y a un problème de cash flow, de trésorerie, pour tous les clubs, et donc sur le marché. On a aussi vu que des marchés, comme en Espagne avec la régulation économique de la Ligue, sont peu actifs. Ils vont avoir du mal à faire des investissements cet été. C’est pareil en Italie, sauf pour l’AC Milan qui a l’argent de la qualification en C1. C’est un marché difficile, mais pas seulement pour l’OM, pour tous les clubs. Il faut que l’argent commence à bouger entre les clubs, alors il y aura plus de possibilités sur le marché. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/2021)