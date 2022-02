OM : Longoria n’était pas content mais a réglé le problème Alvaro !

Alvaro a affiché ses états d’âme dans la presse espagnole. Une sortie médiatique que n’a pas du tout apprécié Pablo Longoria qui l’a confirmé avant le match à Metz. Le dossier est cependant réglé…

Pablo Longoria est revenu sur le dossier Alvaro au micro de Prime Video.

On a trouvé une solution mais à l’OM, on règle les problèmes à l’intérieur — Longoria

« Nous, en tant que club, on n’était pas content de sa sortie dans la presse espagnole sans l’accord du club ni la connaissance du club. C’était la première erreur (de sa part). On s’est parlé. On a bien discuté Alvaro et moi, au sein du club aussi. Ici à l’OM, notre façon d’être et de faire les choses, c’est de régler nos problèmes à l’intérieur du vestiaire. On a beaucoup parlé. On a trouvé une solution mais à l’OM, on règle les problèmes à l’intérieur. » Pablo Longoria – source : Prime Vidéo (13/02/2022)

Ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas — Alvaro