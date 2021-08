OM : Longoria « On aime le mercato »

À moins d’une semaine de la fin du mercato, l’OM n’a toujours pas fini de se renforcer. Après avoir enregistré les départs de Dario Benedetto et de Nemanja Radonjic, Pablo Longoria leur cherche désormais des remplaçants. Le président marseillais a confié qu’il sera à l’affût jusqu’au 31 août.

Désireux d’atteindre ses objectifs en championnat et en Ligue Europa, Pablo Longoria veut encore renforcer l’effectif olympien d’ici le 31 août. Après avoir respectivement enregistré les départs de Dario Benedetto du côté d’Elche et de Nemanja Radonjic du côté de Benfica, le président olympien cherche activement leur remplaçant.

Dernièrement, les pistes les plus chaudes semblent menées à Adam Ounas et à Andy Delort du côté des arrivées. S’il est encore difficile de savoir si les deux joueurs rejoindront l’OM d’ici la fin du mercato, Pablo Longoria continue de flairer tous les bons coups. Il a même assuré dans un entretien à L’Equipe qu’il restera à l’affût jusqu’à minuit le 31 août. La fin du mercato tient toutes ses promesses.

« Le marché ferme le 31 à 23h59. On a toujours l’objectif d’améliorer notre équipe pour être compétitif et chercher pour notre coach la meilleure équipe possible. J’analyserai toutes les opportunités de marché dans les prochaines heures. On aime le mercato. » Pablo Longoria – Source : L’Equipe (27/08/2021)

Des propos que Pablo Longoria avait déjà tenu il y a quelques semaines au micro de Canal+. En effet, à quatre jours de la fin du mercato, tout est possible dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs. Même s’il reste plus qu’une semaine au président olympien pour trouver un attaquant, il reste optimiste jusqu’au bout.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – Source : Canal + (31/07/21)