OM : Longoria recrute un (très jeune) directeur de la stratégie qui sera son bras droit !

Le jeune président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria travaille actuellement sur l’élaboration d’un nouvel organigramme au sein du club marseillais. Il a notamment trouvé un directeur de la stratégie.

Thierry Aldebert, ex directeur général adjoint en charge de l’exploitation du Vélodrome, et de Hugues Ouvrard, ex head of business ont été exfiltrés suite au départ de Jacques Henri Eyraud. Pablo Longoria travaille actuellement pour remodeler l’organisation administrative de l’Olympique de Marseille.

Il recherche trois autres cadres administratifs à des postes précis.

Longoria a trouvé son bras droit !

Selon les informations du journal l’Equipe, le président olympien a visiblement déjà trouvé un directeur de la stratégie. Il s’agit de Pedro Iriondo. Il sera le bras droit de Pablo Longoria sur toutes les questions politiques et commerciales, indique le quotidien sportif. Ce jeune dirigeant espagnol de 34 ans vient de passer trois ans à la FIFA, dans le domaine de la stratégie et du développement.

« Ce n’est pas un directeur général, mais plutôt »une grosse tête », qui va coordonner les différents projets, donner de la continuité à la vision de Longoria », confie-t-on en interne au journal l’Equipe.