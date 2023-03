OM : « Longoria vers la Juventus ? Je suis inquiet… »

Plusieurs rumeurs évoquent un intérêt de la Juventus pour le trio Longoria – Ribalta – Tudor. Sur le plateau de DFM, Jérémy Attali-Pietri s’inquiète de l’avenir à court terme du président marseillais.

Ce jeudi en conférence de presse, Igor Tudor a affirmé que les rumeurs d’un éventuel départ pour la Juventus étaient infondées. Mais quand est-il de celles menant à Pablo Longoria ? Le président marseillais serait lui aussi sur les tablettes de la Vieille Dame. Dans Débat Foot Marseille, Jérémy Attali estime qu’un départ de Longoria est possible et qu’il a le profil idéal pour aider la Juventus.

Longoria apporterait beaucoup à la Juventus

« C’est un ancien joueur de la maison avec du caractère. Il y a des éléments qui vont dans le sens de la Juventus. J’espère qu’il ne bougera pas. J’espère que ce seront les joueurs qui vont s’adapter à sa méthode plutôt que l’inverse dès que l’effectif sera renouvelé. Je suis un peu plus inquiet pour Longoria. Je ne connais pas très bien le travail de Ribalta donc je ne pourrais pas me prononcer là dessus. Il y a un trio à la tête de l’OM, ils ont tous les trois leur part de réussite. Je suis inquiet parce qu’aujourd’hui on a un président qui connaît le football et qui a des résultats même s’il n’y a pas encore de titre. Ça nous fait plaisir puisqu’on passe de bonne soirée au Stade Vélodrome, ce qui n’arrivait pas forcément avec l’ancien président. Je suis inquiet parce que la Juventus va entrer dans une phase de reconstruction et Longoria peut avoir ce rôle. Il peut reconstruire des structures dans un club. Je ne sais pas si ça va se faire, je pense que Longoria veut quand même finir ce qu’il a commencé à l’OM. Il sera d’autant plus fort s’il réussit à Marseille pour un jour diriger la Juventus. Il a lui même déclaré qu’il se verrait bien recruteur pour aller voir des matchs à l’étranger et voyager. Il serait bénéfique à la Juventus. Il a son réseau d’agents et de recruteurs en Italie. Si Longoria s’en va et que l’année suivante on remporte un titre je signe de suite. » Jérémy Attali-Pietri – Football Club de Marseille (29/03/2023)