OM : Longoria veut prendre des mesures après les propos racistes envers Suk !

Le joueur Troyen Hyun-Jun SUK a été victime de propos raciste lors de la rencontre au Vélodrome. L’Olympique de Marseille a publié un communiqué pour condamner cet acte.

Ce mardi soir, l’ESTAC a publié un communiqué, affirmant que des propos racistes ont été tenus envers leur attaquant Hyun-Jun SUK. La rencontre étant à huis clos, les mots utilisés par le Marseillais envers le Coréen ont été entendus très clairement.

Pablo Longoria, s’engage à demander des explications aux auteurs et à prendre les mesures nécessaires — OM

Selon l’AFP, Pablo Longoria a bien appelé le président troyen afin de s’excuser auprès de lui et apporter son soutien au joueur. L’Olympique de Marseille et l’ESTAC confirment cette version dans un communiqué commun publié ce mercredi.

« Après écoute des enregistrements de la rencontre OM – ESTAC, l’Olympique de Marseille se joint au club troyen pour condamner fermement les propos tenus à l’égard de Hyun-Jun SUK. L’OM et l’ESTAC rappellent leurs engagements respectifs contre le racisme.Le football est un terrain cosmopolite, riche de la diversité de ses tribunes et de tous ses acteurs. Et c’est tous ensemble que nous continuerons de lutter sans relâche pour éradiquer ce fléau.L’OM apporte également son soutien total au joueur troyen. Les présidents des deux clubs ont échangé dans un climat apaisé et le club olympien, par le biais de son Président Pablo Longoria, s’engage à demander des explications aux auteurs et à prendre les mesures nécessaires. » Source : Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille et de l’ESTAC (01/12/21)