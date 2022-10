OM : Lopez a passé un cap !

L’OM s’est incliné au Parc des Princes 1-0 face au PSG ce dimanche lors de la 11e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pau Lopez sur ce match.

Après la victoire 2-0 cette semaine face au Sporting, l’OM avait un second match de Ligue des Champions à jouer face au PSG. Les hommes d’Igor Tudor ont très mal débuté la rencontre et se sont exposé à la vitesse des parisiens. Messi s’est offert deux occasions d’entrée (3′,4′) puis Hakimi à lui aussi buté sur un Pau Lopez déjà très chaud (5′). Les marseillais sont ensuite petit à petit entrés dans leur match, avec un pressing haut et des récupérations de balle. Si Sanchez ou Clauss ont eu des situations intéressantes le dernier n’a pas été assez précis. Mbappé s’est offert une belle situation bien sortie par l’inévitable Lopez (19′), Harit lui a répondu obligeant Donnarumma a s’employer (23′). Lopez a encore été décisif sur une frappe déviée de Mbappé (28′), Tavares a tenté sa chance de loin obligeant le gardien italien du PSG a sortir cette grosse frappe (32′). Lopez a été sauvé par sa barre transversale sur un coup franc de Messi (35′), Mbemba a envoyé une grosse frappe bien sortie au premier poteau par Donnarumma (38′). Après quelques minutes de flottement suite à la blessure de Bailly, Verratti a profité d’un risque pris par Hartit pour le contrer, Mbappé a trouvé Neymar qui surgit pour ouvrir le score du droit, avec l’aide du poteau correspondant ! Un but évitable juste avant la mi-temps. La seconde mi-temps aura été celle de Turpin, avec un penalty oublié sur une main de Mukiele et un autre sur un faute de Bernat sur Clauss. Donnarumma va être décisif face à Guendouzi et Mbemba, Verratti va s’offrir une belle opportunité sortie par Lopez. Messi aura la plus grosse occasion de la fin du match, qui se terminera par ce score de 1-0.

La note de Pau Lopez : 8/10

Son appréciation

Lopez a passé un cap !

malgré une bonne saison 2021/2022, Pau Lopez devait faire avec l’ombre de Steve Mandanda. Le départ de l’ancien capitaine à Rennes semble avoir libéré le portier espagnol. Il s’affirme plus et montre sa qualité sur sa ligne. Il a permis à l’OM d’espérer en étant décisif dès le début du match avec 3 gros arrêts. Il l’a encore était parfait face à Mbappé ou encore Verratti. Une énorme prestation qui n’est pas récompensée à cause du but de Neymar dans les arrêts de jeu de la première mi-temps sur lequel il ne peut rien faire.

Les notes des médias L’Equipe 8/10 Il a longtemps permis à son équipe de rester dans le match en sortant plusieurs frappes parisiennes notamment lors de cette entame où l’OM a souffert (3e, 4e, 5e, 19e). Sauvé par sa transversale (35e) sur un coup franc de Messi, il a fini par s’incliner face à Neymar (45e+2). Mais il a encore été décisif ensuite en multipliant les parades (61e, 67e). Maxifoot 8/10 Malgré la défaite de son équipe, le gardien de l’OM a réalisé une performance exceptionnelle. Avant de s’incliner en fin de première période, il a sauvé son équipe à plusieurs reprises. Il réalise trois arrêts décisifs dès les cinq premières minutes, puis il a écœuré Mbappé et Verratti. Au total, l’Espagnol a réalisé huit arrêts qui évitent à Marseille de repartir avec un score plus lourd. = Footmercato 7/10 Auteur de trois arrêts décisifs dès l’entame de la rencontre (3e, 4e, 5e), l’Espagnol a ensuite, par deux fois, écœuré Kylian Mbappé (20e, 27e) avant de voir un coup-franc de Lionel Messi échouer sur sa transversale (35e). Un répit de courte durée avant d’être finalement battu par Neymar peu avant la mi-temps (45e+2). De nouveau décisif au cours du second acte, le portier délivré une prestation impériale, maintenant les espoirs marseillais vivaces.

