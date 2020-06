OM: Lopez fait le point concernant l’équipe nationale d’Algérie…

Déjà international espoir avec l’Equipe de France, Maxime Lopez n’a jamais porté le maillot des Bleus A. Alors que sa mère est d’origine algérienne, il donné des indications concernant son futur en équipe nationale…

Maxime Lopez a réalisé une saison moyenne sous les ordres de Villas-Boas, souvent relégué sur le banc de touche. Pas encore international en Equipe de France A, il pourrait jouer pour l’équipe nationale d’Algérie. En effet, sa mère est d’origine algérienne, il s’est exprimé via un live twitch :

Ce n’est pas pour autant que je mets de côté l’Algérie– Lopez

« Non, honnêtement je n’ai pas pensé à porter le maillot algérien pour l’instant. Cette question on me l’a posé 500 000 fois, c’est vrai que mon frère a joué pour l’Algérie en équipe jeune et que ma mère est algérienne aussi, j’ai la possibilité de jouer avec l’Algérie, mais j’ai fait toutes mes catégories avec l’équipe de France et je compte y continuer et puis on verra. Ce n’est pas pour autant que je mets de côté l’Algérie » Maxime Lopez – Source: Twitch