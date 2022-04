OM: Lopez plus adapté au jeu de Sampaoli ?

Depuis le début de la saison, Steve Mandanda et Pau Lopez sont mis en concurrence pour le poste de gardien de but. Si le portier espagnol semblait avoir pris le dessus en reléguant la légende l’OM sur le banc, il semblerait que depuis quelques semaines, la situation ne soit plus aussi claire et certains se demandent si il ne faudrait pas remettre le gardien emblématique du club dans les cages. Pourtant pour Titi, le supporter marseillais et notre journaliste, Nicolas Filhol Pau Lopez garde un avantage certain.

Mandanda/Lopez. Lopez/Mandanda. Un débat qui dure depuis le début de la saison. Lorsque le portier espagnol a débarqué en prêt de l’AS Rome, on imaginait qu’il aurait du mal à s’imposer à Marseille où il ferait face à Steve Mandanda, gardien à l’OM depuis près de 14 ans et véritable légende du club. Pourtant au fur et à mesure des matchs, le nouveau venu a gagné la confiance de ses partenaires et de son entraineur, Jorge Sampaoli.

Il faut dire que pour le coach argentin qui souhaite un gardien qui joue haut et qui possède un jeu au pied au dessus de la moyenne, l’ancien du Bétis possède des qualités indéniables qui le place devant le champion du monde 2018. Si Mandanda a du se contenter des matchs européens, il a su s’accrocher et a enchainé quelques matchs de championnat contre Montpellier (2-0) et Reims (0-1) notamment. De quoi relancer le débat du poste de gardien ? Pour Titi, supporter emblématique de l’Olympique de Marseille, Lopez doit retrouver sa place de titulaire :

« Sur le fait que Steve soit meilleur sur sa ligne, je suis d’accord. Après je trouve que quand on a Pau Lopez comme titulaire, on a le bloc beaucoup plus haut et ça c’est une réalité et je trouve qu’on subi moins de situations dangereuses quand c’est Pau Lopez dans les cages (…) Quand c’est Steve qui joue, le bloc est toujours trop bas et on subi trop de situations. c’est une contre-nature de jouer hors de sa surface pour Steve. » Titi – Source : football club Marseille (25/04/2022) Lopez un atout pour le jeu de l’OM ?

Pour notre journaliste aussi, Nicolas Filhol, Pau Lopez doit retrouver sa place pour les derniers matchs. Selon lui, le portier espagnol doit être préféré et cela tient en un raisonnement tactique clair :

« Mandanda est meilleur sur le jeu long, il est plus précis. Mais et c'est ce qui change tout, dans le jeu que prône Sampaoli, à savoir une relance rapide et en bas pour aspirer l'adversaire, sortir proprement et profiter des espaces derrière, Mandanda colle moins à ce jeu là (…) Ce qu'expliquait Pau Lopez c'est qu'il était pas forcément à l'aise avec son jeu au pied, il est conscient de ça, Mandanda lui, il a une obsession d'être très fort avec son jeu au pied, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce que je lui reproche c'est qu'il a pas cette compréhension parce qu'il a pas appris à jouer comme ça, c'est d'attirer l'adversaire jusqu'à lui pour libérer sur un côté, aspirer l'adversaire et créer un petit décalage dès le début » Nicolas Filhol – Source: Football Club Marseille (25/04/2022)