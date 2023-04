OM : Lopez sauve le peu qu’il reste à sauver !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de son match face au FC Lorient. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Pau Lopez.

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à faire mieux que de prendre 1 point face à Lorient au Moustoir ce dimanche soir sur le score de 0-0. La dynamique de l’équipe s’étiole de match en match et la course au titre semble s’éloigner de plus en plus. Malgré une domination de la rencontre, les olympiens ont été maladroits et peu inspirés dans les derniers gestes…

La note de Pau Lopez : 7/10

Son appréciation

Lopez sauve le peu qu’il reste à sauver !

Alors que l’animation offensive patine, l’OM peut au moins compter sur son gardien pour éviter de perdre les matches. Peu sollicité, Lopez a su répondre présent sur les tentatives de Faivre, Koné et Dieng. Rassurant dans les airs et précis au pied, il a fait son match. Une des rares satisfactions de la soirée olympienne…



Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Il n’a pas été débordé au cours de la première période mais il est resté vigilant comme sur cette frappe de Faivre (21e) et son jeu au pied a été fiable pour initier les relances de son équipe. Décisif ensuite pour détourner une frappe de Dieng (63e), il a parfaitement lu le jeu pour couper des actions lorientaises brûlantes (89e). Maxifoot 7/10 Le gardien espagnol a réalisé plusieurs interventions rassurantes sur des frappes de Faivre et Aouchiche en début de match. En seconde période, il réalise un bel arrêt sur un tir en pivot de Dieng puis face à Koné dans le temps additionnel. Solide. Foot Mercato 6/10 il ne s’est pas endormi devant la platitude du spectacle. Au chômage technique en première période, le portier espagnol n’a rien eu d’autre à faire que de se chauffer les gants sur deux tentatives de Faivre (5e, 21e). Il réalise en revanche un superbe arrêt sur une frappe instinctive de Dieng (63e), et reste vigilant devant Koné (90+3e). Au pied, il s’est montré rassurant, comme souvent cette saison.

Le débrief à suivre ci-dessous en vidéo

On a joué avec une bonne intensité

« Je ne suis pas content de ce résultat, mais je ne peux rien reproché aux joueurs. On a joué avec une bonne intensité. On s’est bien préparé. On a mis sur le terrain ce que l’on avait travaillé. Mais c’était dans les derniers mètres que la dernière passe, le dernier geste étaient difficiles. Lorient ne voulait pas jouer. Ils sont restés en défense et ont joué en contre. C’est le foot français typique. Je suis satisfait de l’intensité de l’équipe. Je suis content de la manière dont on s’est présenté et de notre football. C’est un match sérieux, mais pour faire la différence il faut arriver à marquer. » Igor Tudor – Source : Prime Vidéo (9/04/2023)