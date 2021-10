OM – Lorient : Deux retours, deux absents et incertitude concernant Moffi côté breton !

L’OM reçoit Lorient ce dimanche dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Alors que Jorge Sampaoli devra faire sans Cengiz Under (suspendu) et peut être aussi sans Amine Harit (blessé), Christophe Pelissier aura lui aussi des absents pour ce match…

Le coach lorientais doit déjà faire sans son capitaine, Fabien Lemoine suspendu pour ce match. Christophe Pelissier pourrait également être privé de son buteur Terem Moffi, l’attaquant reste incertain. Une décision devrait être prise juste avant la rencontre dimanche. Enfin, l’ancien défenseur olympien Jérémy Morel est en phase de reprise, il est forfait pour cette rencontre. Par contre Enzo Le Fée et Adrian Grbic seront de retour dans l’effectif.

Décision dimanche pour Moffy ?

« Terem Moffi ? La décision pourrait être prise demain, voire après l’échauffement de dimanche ». Christophe Pelissier – source : Le Télégramme (15/10/2021)

Sampaoli a fait le point sur son groupe en conférence de presse ce vendredi, le coach argentin de l’OM devra faire sans Under suspendu et a un gros doute avec Amine Harit (adducteur).

« Harit est incertain à cause d’une douleur aux adducteurs. Le reste du groupe est disponible. Je considère que Dimitri Payet joue à un niveau très bon. De tous mes souvenirs dans ma carrière, Dimitri est l’un des meilleurs joueurs qui sont passés entre mes mains. Je pense qu’il doit toujours être sur le terrain. Parfois, il peut y avoir des blessures ou la fatigue. Mais je ne le laisserai jamais hors du terrain. C’est le leader technique de cette équipe. Il est à un point de sa carrière où il se met des défis très haut. Pour l’instant, il y arrive. Avec cette équipe très jeune, il faut qu’il soit là. C’est le joueur clé de cette équipe. (…) On a un groupe très jeune. De La Fuente, Dieng, Henrique… Ils ont à peine 20 ans. Sans résultats, le processus peut être perturbé. Mais des éléments nous ont manqué. Milik était blessé, Payet, qui fait plus de courses à haute intensité, a peut-être un peu plus de mal à récupérer. Il nous manque cette régularité. On affronte des équipes de plus en plus fortes et faites, alors qu’on a un groupe très jeune. Des gros matchs arrivent. On n’a pas le temps de se reposer, de préparer tout ça. Il faut qu’on soit le plus compétitif possible. On doit faire le meilleur pour changer tout ça rapidement ». Jorge Sampaoli – source : COnféence de presse (15/10/2021)