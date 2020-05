[Info FCM] – Mercato : L’OM à un oeil sur la révélation Enzo Le Fée

L’OM va devoir se renforcer cet été. La qualification en Ligue des Champions va nécessiter l’arrivée de plus de talent mais aussi un effectif plus étoffé. Le club olympien pourrait viser de jeunes talents et prospecte en Ligue 2 en particulier au milieu de terrain…

Alors que l’OM s’intéresse au profil du milieu de terrain du HAC, Pape Gueye (le joueur semble contester son contrat signé avec Watford et aimerait rejoindre la Ligue 1), un autre profil de Ligue 2 est épié par le club olympien.

En effet, selon nos informations, le jeune milieu du FC Lorient, Enzo Le Fée (26 matches de L2 cette saison, contrat jusqu’en 2023) est suivi par l’OM. Ce jeune joueur de 20 ans s’est imposé comme un titulaire sous les ordres de Christophe Pélisser. Ce petit gabarit d’1m70 est technique, dribbleur et dispose d’une belle vision de jeu et de qualité de passe. Celui qui s’est révélé cette saison a été observé à plusieurs reprises. Il pourrait venir remplacer un Maxime Lopez annoncé partant à un an de la fin de son contrat. Cependant, Le Fée a récemment expliqué qu’il ne se voyait pas quitter Lorient rapidement, surtout depuis qu’il sait que le club jouera en Ligue 1 la saison prochaine.

je ne vois pas pourquoi pas je regarderais ailleurs — Le Fée

« Quand j’étais petit et que Lorient était en Ligue 1, je me suis toujours dit : « j’ai envie de connaître ça un jour ». C’est mon rêve de jouer en L1 avec le FCL. Si cela arrive dès la saison prochaine, ce serait incroyable. Mon avenir ? J’ai tout pour me plaire ici, je ne vois pas pourquoi pas je regarderais ailleurs. » Enzo Le Fée – source : Ouest-France mars 2020