OM – Lorient : Plusieurs absents côté breton

L’OM reçoit Lorient au stade Vélodrome ce samedi pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Alors que Jorge Sampaoli doit faire avec plusieurs absences en défense, son homologue Christophe Pélissier devra se passer des services de 4 éléments…

Jorge Sampaoli va devoir bricoler une défense new look. Le coach argentin doit faire avec de nombreuses absences en défense, car Duje Caleta-Car et Alvaro sont suspendus, Jordan Amavi est toujours blessé, par contre Yuto Nagatomo pourrait faire son retour. Christophe Pelissier doit aussi faire avec quelques absences qui restent cependant moins préjudiciables dans la composition de son onze.

Des absents mais secondaires à Lorient

#OMFCL Jorge Sampaoli considère que les quatre joueurs présents ce matin à l’entraînement Yo Pelé, Hiroki Sakai, Yuto Nagatomo et Valentin Rongier sont disponibles. Du coup ils postuleraient pour une place dans le groupe face à Lorient.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/ebLmjdeWif — Karim Attab (@karimattab1) April 15, 2021

En effet, Lorient compte quatre forfaits : Questin Boisgard, Matthieu Saunier, Thomas Fontaine et Tiago Iloris. Ces quatre éléments sont blessés. A noter la présence de l’ancien joueur de l’OM, le capitaine Laurent Abergel. Voilà à quoi devrait ressemble le onze breton face à l’OM ce samedi :

Dreyer

Hergault, Gravillon, Laporte, Chalobah, Le Goff

Monconduit, Abergel (c)

Laurienté, Moffi, Wissa