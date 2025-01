OM – LOSC : Le onze marseillais avec Rulli et Garcia !

Après 2 victoire face au HAC et Rennes en 2025, les marseillais reçoivent le LOSC de Genesio pour le compte des 16e de finale de Coupe de France. Voici le onze composé par Roberto De Zerbi.

L’OM a parfaitement entamé son année 2025 avec une large victoire 5-1 face au HAC et une autre 2-1 face à Rennes, Roberto De Zerbi veut enchainer en Coupe de France face au LOSC ce mardi, objectif déclaré de l’OM cette saison. Pour ce match, Roberto De Zerbi devra se passer des blessés de longue date, Carboni et Moumbagna, Wahi est forfait tout comme Amine Harit et Geoffrey Kondogbia, touché au mollet gauche. Pol Lirola a fait son retour dans le groupe !

De L’ange titulaire, Merlin côté gauche

Rulli a laissé sa place à sa doublure De Lange pour ce match de Coupe de France. La défense à trois est composée de Balerdi, Cornelius ainsi que de Murillo. Quentin Merlin est aligné au poste de piston gauche tandis que Luis Henrique occupe le même poste à droite. Højbjerg retrouve Rongier dans l’entre jeu en compagnie de Rabiot aligné dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood est titularisé axial droit tandis que Maupay est une nouvelle fois à la pointe de l’attaque.

Le onze de l’OM face au LOSC :

Le onze de départ Probable : De Lange – Murillo, Balerdi, Cornelius, Merlin – Henrique – Hojbjerg, Rongier – Rabiot – Greenwood, Maupay