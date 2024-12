OM – LOSC : Les Pronos de Nico !

Après les victoires face à Lens, Monaco et l’ASSE, l’OM va devoir se frotter à un concurrent direct pour terminer sur le podium de Ligue 1, le LOSC. Durant toute cette saison je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire Parions Sport sur les matchs de l’Olympique de Marseille.

Pour cette quinzième journée de Ligue 1, l’OM va terminer son année 2024 de Ligue 1 par un gros match face à Lille. L’équipe entrainée par Bruno Genesio, qui a joué en Ligue des Champions mercredi, doit faire sans Ethan Mbappé (cuisse), Tiago Santos (Rupture du ligament croisé) et Angel Gomes (Blessure au mollet). Par contre, Edon Zhegrova, au repos mercredi, devrait être disponible malgré des douleurs à l’aine. En conférence de presse avant LOSC – Sturm Graz, Bruno Genesio avait fait un point infirmerie : « On a une absence, celle d’Edon Zhegrova, mais le retour de Thomas Meunier. Pour Edon, il traîne une blessure. Il est laissé au repos pour être à 100% samedi. »

Zhegrova à 100% samedi ?

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi devra encore se passer de Carboni (opéré du genou), Moumbagna mais aussi Lirola. Par contre, Cornelius, qui a fait son retour la semaine dernière, et Harit pourrait être de retour dans le groupe. Le coach italien de l’OM semble tenir son onze. Le duo Hojbjerg / Rongier est bien installé au milieu, avec Rabiot et Greenwood devant eux. Merlin devrait son retour côté gauche…

Mon prono : un but de Maupay pour une cote à 3.75 !

La semaine dernière, mon pari, but de Greenwood est passé face à l’ASSE. Pour cet OM – LOSC, si le résultat est incertain, je pars donc sur un but de Neal Maupay pour une cote de 3.75 chez notre partenaire Parions Sport. L’OM a clairement des arguments offensifs et l’attaquant est en forme même s’il est plus passeur que buteur lors des derniers matches. Ce dernier a le caractère pour marquer dans ce genre de match, comme il l’a confié à l’Equipe. « Ici, à l’Olympique de Marseille, avec la ferveur autour du club, le Vélodrome plein à tous les matches, si tu n’as pas de caractère ou de personnalité, c’est dur, tu peux vite être inhibé, être mangé quand ça se passe mal. » A noter que la cote double Chance, l’OM ou nul et les 2 équipes marquent en 1ère mi-temps est de 4.95.

