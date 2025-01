OM – LOSC : Létang tire le 4e arbitre par le bras, puis parade en zone mixte…

Le match entre l’OM et Lille, comptant pour les 16e de finale de la Coupe de France, a été marqué par une fin de rencontre particulièrement tendue, tant sur le terrain qu’en dehors. Après l’égalisation de Luis Henrique dans les dernières secondes du temps additionnel, un incident a éclaté dans les tribunes et sur la pelouse.

Comme le relaye RMC, Olivier Létang, le président du LOSC, a été filmé en train d’empoigner fermement le bras du quatrième arbitre, Jérémy Stinat, alors que les joueurs marseillais célébraient le but de l’égalisation à la dernière seconde. Ce geste virulent, qui n’a pas donné lieu à une sanction immédiate, a soulevé des interrogations sur le comportement du dirigeant lillois, notamment après qu’il ait déjà descendu en bord pelouse lors du match de championnat entre les deux équipes.

Monsieur le 4eme Arbitre on va quand même devoir parler On sait que vous sortez avec de la sécurité & qu’il y a de la peur / enjeu Mais si Benatia prend rouge pour avoir lever le doigt, Létang doit en prendre 5 pour vous avoir attraper ! https://t.co/y80FDo399o — Thip (@ThipOff) January 14, 2025

Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, n’a pas manqué de réagir en conférence de presse, déplorant l’attitude du président lillois. « Vous devez m’expliquer pourquoi le président de Lille vient parler avec le quatrième arbitre sur le terrain. Expliquez-moi pourquoi, pour la deuxième fois d’affilée, le président de Lille commence à parler avec le quatrième arbitre chez nous pendant un match. Ça pourrait être le président de la République, s’il doit rester en tribunes, il doit rester en tribunes. » De Zerbi a exprimé son mécontentement face à cette situation et a souligné qu’il n’avait jamais vu Pablo Longoria, le président de l’OM, adopter un tel comportement.

J’ai simplement évoqué le fait que M. l’arbitre ait fait jouer 25 secondes en plus du temps additionnel — Létang

Le dirigeant lillois a d’ailleurs paradé en zone mixte après la rencontre et a répondu au coach de l’OM : « Je ne lui ai pas parlé, pas adressé la parole. Qu’il fasse son métier d’entraîneur et tout ira bien. Je ne lui ai pas parlé donc je ne peux pas vous dire quelque chose. J’ai simplement évoqué le fait que M. l’arbitre ait fait jouer 25 secondes en plus du temps additionnel mais ça s’est très bien terminé avec M. Stinat donc je ne sais pas pourquoi l’entraîneur de l’Olympique de Marseille est venu me parler car je ne m’adressais pas à lui« .

🇫🇷 Létang est venu tirer le quatrième arbitre par le bras lors de l’égalisation de Luis Henrique.https://t.co/hbBZLsDDrX — RMC Sport (@RMCsport) January 15, 2025

De son côté, Mehdi Benatia, directeur du football de l’OM, a été exclu par l’arbitre Clément Turpin au moment des échauffourées avant les tirs au but. Dans une interview sur beIN Sports, Benatia a partagé son incompréhension face à sa sanction. « Ce soir, ce que je viens de vivre, c’est grave. J’ai simplement dit au moment du but de Luis Henrique: ‘dites-lui maintenant que c’est fini qu’il y avait pénalty’. Et il me dit que je l’ai menacé avec le doigt. Pourquoi je n’ai pas le droit de parler ? »