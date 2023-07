OM : LOSC, Lyon, Lens… où en sont les concurrents en amical?

Ce samedi, plusieurs clubs de Ligue 1 ont joué des matchs amicaux ! Entre le LOSC, Lyon ou encore le RC Lens, aucune équipe ne l’a emporté !

L’Olympique de Marseille n’est pas le seul club qui prépare sa saison avec des matchs amicaux ! Si les Marseillais ont remporté leur dernière rencontre face au RKC WAALWIJK grâce à un but de Pape Gueye, certains autres équipes françaises n’ont pas performé aussi bien en amical.

Le LOSC se fait surprendre par Empoli

En effet, ce samedi, le LOSC a affronté Empoli, club de Serie A. Malgré un but de Rémy Cabella, les Dogues n’ont pas réussi à remporter leur match face aux Italiens. Roberto Piccoli a d’abord transformé son penalty à la première minute puis Francesco Caputo est venu enfoncer le clou après l’égalisation de l’ancien marseillais.

Fin de match, les Dogues s’inclinent 2 à 1 dans ce quatrième match amical face à Empoli. Rendez-vous samedi prochain face à Brentford pour le dernier match de préparation 👊 2-1 | 90’ pic.twitter.com/aOorpsSM7C — LOSC (@losclive) July 29, 2023

Le RC Lens bute face à Wolfsburg

Pas de victoire non plus pour le RC Lens ! Malgré une belle saison l’an dernier, les Lensois ont eu du mal à venir à bout de Wolfsburg. Il faut dire que les Sang et Or ont été amoindri par le mercato avec les départs de Lois Openda et Seko Fofana.

🎥 Un Racing qui se rode 👊 VfL Wolfsburg 1⃣-1⃣ RC Lens#WOBRCL pic.twitter.com/OkA9p82qgV — Racing Club de Lens (@RCLens) July 29, 2023

Lyon perd face au Celta Vigo

Lyon va très mal depuis quelques semaines… Le club n’avance pas sur son mercato et les derniers résultats en amicaux ne sont pas vraiment rassurants. Ce samedi face au Celta Vigo, les hommes de Laurent Blanc n’ont pas réussi à venir à bout du club espagnol. C’est la troisième défaite des Gones en matchs amicaux en quatre rencontres disputées.

🔚 Nos Gones s’inclinent 1 but à 0 sur la pelouse du @RCCelta 🔴🔵 📆 Prochain match amical face à Crystal Palace le samedi 5 août 🔜 1-0 #RCCOL pic.twitter.com/sUI0t0ZYBN — Olympique Lyonnais (@OL) July 29, 2023

Les matchs amicaux de l’OM

L’Olympique de Marseille a déjà affronté plusieurs clubs en matchs amicaux. Cette série s’arrêtera ce mercredi avec le Bayer Leverkusen à l’Orange Vélodrome !