OM – LOSC: « Nous avons très bien joué, c’est vraiment positif », s’est réjoui Paulo Fonseca

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

À l’issue du match nul et vierge entre l’Olympique de Marseille et le LOSC ce samedi lors de la 11e journée de Ligue 1, Paulo Fonseca s’est montré satisfait de la prestation de son équipe au micro de Canal +, et ce malgré quelques carences répétées.

Interrogé au micro de Canal + après le match nul glané sur la pelouse de l‘OM (0-0), l’entraîneur de Lille Paulo Fonseca s’est montré satisfait de la prestation de son équipe, et ce malgré quelques carences répétées: « C’était un bon match, parce que nous avons joué avec beaucoup de courage. Nous avons très bien joué, il nous a juste manqués la dernière décision. Nous avons néanmoins montré beaucoup de personnalité, de courage. Nous avons joué pour gagner. Je pense que nous avons dominé à beaucoup de moments. Il nous a juste manqués de la justesse dans les trente derniers mètres, le fait de prendre les bonnes décisions. En deuxième période, nous avions une situation de quatre contre deux, cela illustre bien nos défauts. Malgré tout, je suis très satisfait du match que l’on a fait », a confié le technicien portugais, avant d’évoquer la tentative lointaine sur la barre de Yusuf Yazici (15′) :« Peut-être que ce moment aurait pu changer le match, mais c’est comme ça. Nous avons assisté à un match équilibré. Nous ne pouvons pas oublier que nous avons joué contre Marseille, et faire ce genre de matchs ici, c’est très positif », a-t-il commenté.

Fonseca : « Je suis très satisfait. Nous avons fait un match avec beaucoup de courage. Il nous a manqué un peu de qualité dans les derniers trente mètres. » #OMLOSC — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 4, 2023

A LIRE AUSSI: OM: « Il y a un vrai soucis Aubameyang, c’est affligeant », déplore Stéphane Guy

« Nous n’avons pas la capacité de Marseille. Leur budget est bien différent du notre. Je suis content de ce que l’on a fait »

Fonseca : « Je veux voir qui sont les équipes qui vont venir ici, jouer comme nous l’avons fait. Nous n’avons pas la capacité de Marseille. Leur budget est bien différent du notre. Je veux voir quelles sont les équipes qui vont jouer comme nous l’avons fait. » #OMLOSC — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 4, 2023

Le coach lillois a également tenu à souligner les efforts consentis par les Dogues sur le plan défensif tout en rappelant la différence de budget entre les deux clubs: « C’est très important pour nous, d’être solides derrière. Mes joueurs ont beaucoup travaillé défensivement. Nous avons aussi gagné en qualité dans ce secteur avec Nabil (Bentaleb) qui est très important pour nous. C’est important pour l’équipe d’avoir encore un clean-sheet, surtout quand tu joues contre Marseille, ce n’est pas n’importe quelle équipe. Je veux voir qui sont les clubs qui vont venir ici, jouer comme nous l’avons fait. Nous n’avons pas la capacité de Marseille. Leur budget est bien différent du notre. Je suis confiant pour la suite. Nos supporters ont manqué. Je pense que nous pouvons être plus fort avec eux. Ce n’est pas facile de venir ici, et de jouer comme nous avons joué. Je suis content de ce que l’on a fait« , a ajouté Fonseca.