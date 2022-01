OM – LOSC : Pierre Ménès détruit Milik !

L’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de la réception du LOSC ce dimanche soir au Vélodrome… Pour Pierre Ménès, le problème est aussi dû au manque d’efficacité de Milik.

Cela fait plusieurs semaines que l’Olympique de Marseille a des soucis au niveau de la finition. Ce dimanche soir encore, cela s’est ressenti avec le grand nombre d’occasions des Marseillais mais un seul but marqué sur un exploit individuel de Cengiz Ünder.

Milik, ça ne va pas — Ménès

Pour Pierre Ménès, les soucis de finition et de l’attaquant de l’OM sont aussi dû au manque d’efficacité d’Arek Milik. Pour l’ancien consultant de Canal +, le Polonais reçoit trop peu de ballons et n’est pas précis quand il en a.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La condition pour que l’Ajax laisse filer Tagliafico !

« Et puis en soirée, cette 21e journée s’est achevée sur un bon match entre l’OM et le LOSC. Côté lillois, on remarquera qu’encore une fois, ils ont mené au score sans pouvoir le tenir jusqu’au bout puisque Botman avait trouvé l’ouverture de la tête sur corner. Le match a en fait basculé quelques minutes plus tard avec les deux cartons jaunes en 90 secondes récoltés par Benjamin André, le premier pour une contestation un peu trop véhémente et le second pour un tacle dangereux sur Guendouzi. Cela fait longtemps que je dis qu’André est un super joueur mais qu’il commet trop de fautes. Ce soir, il a été rattrapé par la patrouille et a laissé ses partenaires dans l’embarras. Ceci dit, malgré leur immense domination, on ne peut pas dire que les Olympiens aient eu énormément de situations claires et chaudes. En premier lieu parce que Milik, ça ne va pas. Le Polonais reçoit peu de ballons et quand il en a, il paraît lent et se montre trop imprécis. Et puis, Payet a fait beaucoup d’efforts mais il est un peu moins tranchant depuis plusieurs semaines. Les joueurs de Sampaoli ont quand même trouvé les ressources pour égaliser sur une magnifique frappe enroulée du droit – c’est à noter – d’Ünder. Mais l’OM perd donc à nouveau des points au Vélodrome et se retrouvent à 2 points de Nice. De toute façon, cela fait un moment que je trouve qu’il y a un décalage entre les résultats – qui sont satisfaisants – et les prestations – qui le sont beaucoup moins. Il ne faudrait pas dans les semaines à venir, que les choses se rééquilibrent… » Pierre Ménès – Source : Pierrot Le Foot (16/01/22)