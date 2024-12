OM – LOSC : Quelle heure, quelle chaine TV (streaming) ?

L’Olympique de Marseille reçoit le LOSC ce samedi pour le compte de la 15e journée. A quelle heure et sur quelle chaine TV suivre cette rencontre en direct ? On vous explique tout…

Ce match, comptant pour la 15e journée de Ligue 1, fait suite à 3 victoires face à Lens, Monaco et l’ASSE. Si il a quelques difficulté à domicile depuis le début de saison, l’OM de De Zerbi soit confirmer son succès face à l’ASM devant son public il y a 15 jours, le match est très attendu…

Deux retours face à Lille

De Zerbi peut compter sur les retours d’Harit et Lirola même si ce dernier pourrait encore être un peu juste. En plus de Moumbagna et Carboni, Garcia et le jeune Koum sont forfaits. De plus, l’attaquant Wahi est très incertain pour cette rencontre, comme l’a confié le technicien italien en conférence de presse vendredi. « Wahi a un problème physique, je ne sais pas s’il sera disponible demain. Ce n’est pas une question de connaissance footballistique, même s’il ne les a peut-être pas eu dans le passé. C’est aussi une question d’adaptation dans un lieu important, différent de ce qu’il a connu. C’est un bon garçon, un grand joueur avec un potentiel énorme. Je veux travailler pour qu’il puisse s’améliorer. Je crois aux individualités qui forment un collectif. »

L’heure et la chaîne TV pour suivre le match

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le LOSC sera donné ce samedi 14 décembre à 17h. Le match sera diffusé en direct sur beIN Sports, second diffuseur officiel du championnat. Les abonnés pourront suivre la rencontre en streaming sur la plateforme.

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

En conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi a évoqué l’importance d’enchaîner samedi face à un adversaire de qualité : « Je pense qu’à Saint Etienne on a joué 90 bonnes minutes. Mais il faut encore faire un gros match demain (ce samedi) c’est ça qui compte. Essayer d’être plus constant car c’est un match très important contre le LOSC, surtout pour apporter de la constance à ce que l’on fait en ce moment. »

