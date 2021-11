OM : Luan Peres, infatigable ?

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à s’imposer face au FC Metz (0-0) à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Luan Peres, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à confirmer sa victoire face à Clermont lors de la précédente journée de Ligue 1. Sans Kamara suspendu, Sampaoli n’a pas aligné Rongier (blessé?) et a relancé Mandanda et Luis Henrique. L’OM a proposé une première mi-temps insipide, sans mouvement et c’est même Metz qui s’est offert les plus belles occasions en contre. La seconde période n’a pas été incroyable, même à 11 contre 10. Les marseillais ont accéléré en fin de match pour tenter d’arracher la victoire, sans succès. Rarement absent, Luan Peres a encore été aligné dans le onze de départ. Mis à part une grosse erreur sur un corner et un placement parfois trop haut, le brésilien a proposé un match correct. Une valeur sure pour Sampaoli…

La note de Luan Peres : 5/10

Son appréciation

Luan Peres, infatigable ?

Le défenseur brésilien joue énormément, c’est l’un des pilier de la défense olympienne avec Saliba. Ce dernier a pourtant enchainé le championnat brésilien avec la reprise en France. Il se montre souvent intéressant dans son jeu offensif et agressif défensivement. Cependant, il a une fâcheuse tendance a faire une ou deux erreurs par rencontre. Il se rate sur un corner à la 21e, une bévue sauvée par Mandanda. Il a parfois laissé trop d’espace dans son dos, mais a souvent été efficace. Un match assez classique pour lui…

Les notes des médias