OM : Luan Peres latéral, ce n’est plus possible !

L’Olympique de Marseille s’est encore incliné à domicile face à Monaco cette fois lors de la 27e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Luan Peres lors de ce match.

L’Olympique de Marseille avait l’occasion de se rassurer devant ses supporters. La première mi-temps a été plutôt intéressante avec du mouvement, du pressing et plusieurs occasions. Comme souvent, les olympiens ont été incapables de convertir leurs occasions. Monaco a bien mieux joué la seconde période et l’OM a bafouillé son football avec plus de pertes de balles et d’approximations. Sur un contre, Ben Yedder a parfaitement décalé Volland, la frappe de l’attaquant a trouvé le poteau et Martins a conclu sur le second ballon. La VAR a validé ce but dans un premier temps annulé pour hors jeu. L’OM a été incapable de réagir, les occasions n’ont pas été assez tranchantes…

Encore titulaire dans un poste de latéral gauche, Luan Peres a beaucoup souffert et a mal géré la profondeur, Vanderson l’a martyrisé tout le match.

La note de Luan Peres : 3/10

Son appréciation FCM

Luan Peres latéral, ce n’est plus possible !

Il était plutôt intéressant dans un rôle de défenseur central hybride, installé comme latéral gauche il souffre. Il n’apporte pas grand chose offensivement et il laisse trop d’espace dans son dos. Vanderson a été poison toute la rencontre, mettant en difficulté le défenseur marseillais. Sampaoli va devoir trouver une solution…

Les notes des médias