OM : Luan Peres, pas le plus rassurant…

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-3 face à Qarabag lors du match retour des barrages de Conférence League. Voici la note et l’appréciation de Luan Peres, titulaire lors de ce match en Azerbaïdjan.

L’Olympique de Marseille a montré une autre facette face à Qarabag. Avec deux buts d’avance au coup d’envoi, Jorge Sampaoli avait décidé de ne pas aligner Milik pour titulariser deux attaquants rapides Bakambu et Dieng et tenter de profiter des espaces. C’est finalement Gueye qui a ouvert le score d’une belle frappe croisée, bien servi par Payet. Mais les marseillais ont ensuite laissé l’initiative à Qarabag qui a bousculé la défense marseillaise. Les centraux ont été solides, et le coach Gurbanov très fair play en demandant à son joueur Ibrahima Wadji de dire à l’arbitre, qui n’avait rien vu, qu’il avait égalisé de la main. L’OM a ensuite résisté sans être très à l’aise dans ses sorties de balle et manquant de maitrise. C’est finalement Guendouzi qui s’est offert le but du break sur la première action collective de la seconde période. Le match et la qualification en poche, les remplaçants sont entrés en jeu et Under a parfaitement servi Konrad en profondeur, l’international américain s’est offert son premier but. 0-3, le score est flatteur mais il souligne une efficacité offensive qui a souvent fuit les marseillais cette saison.

Titularisé à son poste de défenseur central/latéral gauche Luan Peres a encore laissé trop d’espace dans son couloir et peut remercier sa défense centrale et Kamara…

A lire : OM : Payet répond aux polémiques en publiant une vidéo (vraiment drôle)

La note de Luan Peres : 4/10

Son appréciation FCM

Luan Peres, pas le plus rassurant…

Si Saliba, Caleta Car et Kamara ont été solides dans leurs interventions, Luan Peres a encore eu du mal à se situer. Le défenseur brésilien a été plusieurs fois pris dans son dos et a souffert face à Kady. Il n’a pas été assez précis techniquement dans ses sorties de balle. SOn apport offensif a été presque inexistant, sauf peut être son appel qui libère Payet sur l’ouverture du score de Gueye. Peres a du mal quand il n’a pas un vrai ailier gauche devant lui…

Les notes des médias

Foot Mercato 3/10 L’ancien latéral de Santos a vécu une soirée particulièrement délicate au Tofiq Bahramov de Bakou. Peu inspiré offensivement, il a surtout été régulièrement mis en difficulté face à Kady au cours du premier acte. Très souvent pris dans son couloir gauche, le Brésilien peut ainsi remercier ses deux centraux, vigilants pour repousser les centres venus de son côté. Toujours aussi fragile au retour des vestiaires, il commet une faute occasionnant un coup franc très dangereux mais finalement repoussé par le mur (63e). Match très décevant pour le natif de São Caetano do Sul. Maxifoot 5/10 Un match sans saveur pour le Brésilien, aligné à gauche de la défense. Souvent pris dans son dos, il n’a absolument rien apporté sur le plan offensif. Moyen. 90Min 4 /10 Luan Peres a encore eu beaucoup de mal à contenir son vis-à-vis. Les longs ballons dans son dos ont créé de nombreux décalages comme à l’aller. Sans conséquences ce soir. Il faudra trouver des solutions, puisqu’il n’a pas pesé beaucoup plus en attaque.

OM : Victoire 0-3, qualification pour les 8e de CONFERENCE LEAGUE, GUENDOUZI, GUEYE, Konrad BUTEURS