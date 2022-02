OM : Luan Peres, petit tour sur le banc impératif ?

L’Olympique de Marseille a raté une belle occasion de distancer Lyon lors de ce match à rejouer de la 14e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Luan Peres lors de cette défaite…

L’Olympique de Marseille avait l’occasion de reprendre la seconde place et de mettre Lyon à 12 points. Les hommes de Sampaoli ont confisqué le ballon, avec en plus une ouverture du score rapide sur corner. Guendouzi reprenant le centre de Payet de la tête au premier poteau. Lyon a eu du mal à se montrer dangereux, les marseillais auraient même pu doubler la mise sur des contres mais Luis Henrique et Lirola ont fait les mauvais choix…

En seconde période, Peter Bosz a fait passer sa défense à 4 et ses joueurs ont proposé un pressing bien plus intense et haut. L’OM a été bousculé mais contrairement au match à Lens, ils ont été incapables de reprendre le contrôle du ballon. A force de pousser Lyon s’est procurer des occasions, l’OM s’est retrouvé à uniquement défendre. Shaqiri a égalisé de la tête, puis Dembélé a crucifié les olympiens à 2 minutes de la fin de la partie. Sampaoli est resté attentiste et n’a pas modifié son équipe alors qu’elle ne faisait que subir. Cette défaite pourrait relancer un Lyon diminué et mal en point…

Titulaire dans la défense, Luan Peres a énormément souffert défensivement, et n’a pas du tout pesé offensivement…

La note de Luan Peres : 3/10

Luan Peres, petit tour sur le banc impératif ?

Il a enchainé depuis son arrivée, la pause de fin d’année semblait lui avoir fait du bien mais avec l’enchainement des matches il semble en difficulté. Il z été incapable de se positionner correctement et a laissé énormément d’espace au jeune Malo Gusto. Une gestion de la profondeur très compliquée. Offensivement, il n’a pas pris de risque et a laissé Luis Henrique bien seul… Kolasinac devrait avoir du temps de jeu vendredi face à Angers…

Les notes des médias

L’Equipe 4/10 Il a été moins entreprenant que son pendant droit, Lirola, poussant rarement ses actions jusqu’à un centre. Défensivement, il a été en grande souffrance face à Gusto, incapable de gérer la profondeur et de contenir son vis-à-vis. Le but de l’égalisation lyonnaise (76e) est d’ailleurs arrivé de son côté. Maxifoot 3.5/10 Un match difficile pour le latéral gauche de l’Olympique de Marseille. Face à un Gusto tranchant, le Brésilien a connu un début de partie compliqué, avec notamment une grosse occasion concédée dans son dos. Par la suite, le Phocéen a plutôt bien réagi avec des duels remportés et aussi une belle capacité à ressortir le ballon proprement. Mais sur l’action de l’égalisation de Shaqiri, il a été encore pris dans son dos par Gusto. FootMercato 3.5/10 Le Brésilien a éprouvé des difficultés face à la vitesse de Gusto sur le côté gauche, ayant souvent du mal à cadrer le jeune Lyonnais. Avec le ballon, peu de fioritures, avec des relances simples et appliquées.

