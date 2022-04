OM : Luan Peres, un retour solide !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-0 face à Montpellier dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats. Voici la note et l’appréciation de Luan Peres, de retour dans l’effectif.

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-0 face à Montpellier hier soir au Stade Vélodrome. Face à plus de 50.000 personnes, les hommes de Jorge Sampaoli poursuivent leur bonne série avec un 7e succès consécutif toutes compétitions confondues. L’OM se met idéalement en confiance avant de disputer son quart de finale retour de Ligue Europa Conférence face au PAOK ce jeudi. Les Marseillais ont rapidement pris le match en main avec plusieurs incursions dans le camp montpelliérain. Avec l’absence de Duje Caleta-Car peu avant le coup d’envoi, Jorge Sampaoli a recomposé sa défense en reculant Boubacar Kamara et en le positionnant entre William Saliba et Luan Peres. Un choix également dû aux absences de Léonardo Balerdi (blessé) et Álvaro (mis à l’écart). Si l’équipe a été recomposée défensivement, les joueurs de l’OM ont multiplié les offensives par l’intervalle d’Amine Harit ou de Gerson. Dès la 9e minute, Valentin Rongier progresse et adresse une passe dans le bon intervalle à Amine Harit qui parvient à s’immiscer dans la surface de réparation. Le Marocain fait la différence et glisse un ballon à Cheikh Bamba Dieng, seul face à la cage, pour ouvrir le score. Dix minutes plus tard, après un beau mouvement collectif, Gerson lance l’attaquant sénégalais dans la surface. Il est déséquilibré et obtient un penalty. Cengiz Ünder s’en charge et prend à contre-pied le portier montpelliérain. Tout au long de la rencontre, l’OM s’est montré solide défensivement et signe un clean-sheet pour la première fois depuis 10 matches en Ligue 1. Un succès qui permet aussi à l’OM de conforter sa deuxième place et de gagner de l’avance sur ses poursuivants, Strasbourg et Nice.

Titularisé dans le rôle de défenseur central, Luan Peres s’est montré plus à l’aise lors de la rencontre. Suspendu lors des deux dernières rencontres, le Brésilien sera important en fin de saison pour palier les éventuelles absences en défense.

A lire : Mercato OM : Saliba envoie un nouveau message à Pablo Longoria?

La note de Luan Peres : 7/10

Son appréciation FCM

Un retour remarqué de Luan Peres !

De retour dans l’effectif après avoir été absent pour suspension lors des deux derniers matches, Luan Peres a retrouvé sa place de défenseur central. Habituellement positionné en tant que latéral gauche hybride, le Brésilien s’est montré très solide et a laissé très peu d’espaces aux Montpelliérains. À l’inverse de d’habitude, Luan Peres s’est cantonné à son poste et s’est rarement projeté vers l’avant. Ce qui lui a permis d’être plus appliqué sur chacune de ses interventions défensives.

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Suspendu les deux derniers matches, le Brésilien a retrouvé le couloir gauche et il a réalisé un vrai bon match. Vigilant dans son placement, il a su coulisser quand il le fallait à l’image de cette intervention devant Mavididi (14e) et il a été sûr dans les duels que ce soit face à Mollet ou Cabella ensuite. Maxifoot 7/10 Le défenseur de l’OM a livré un match très sérieux. De retour dans le onze titulaire, le Brésilien a réalisé de bonnes interventions pour repousser le danger face à Mollet puis Cabella. Sobre et efficace. FootMercato 6/10 Le solide soldat brésilien a encore fait du bon travail dans son couloir. Même si les offensives adverses n’ont pas été si nombreuses, le natif de Sao Paulo a réalisé plusieurs gestes défensifs marquants, comme son superbe retour devant Mavididi (14e) ou son intervention en seconde période (53e). Peu de travail mais une prestation réussie dans l’ensemble.

OM – PAOK (2-1) : une victoire, des regrets et un but de DINGUE de PAYET