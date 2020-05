OM: L’UEFA d’accord avec Aulas ?

Jean-Michel Aulas lutte toujours pour une reprise du championnat de France. Alors que Lyon n’est que septième du championnat, le président de l’UEFA est sur la même longueur d’onde que le lyonnais…

Jean-Michel Aulas ne lâche pas l’affaire, et veut absolument reprendre le championnat. Dans un entretien accordé à BeinSport, le président de l’UEFA a jugé que la décison concernant l’arrêt du championnat de France était mauvaise :

« Mon opinion personnelle est que vous avez annulé la saison si tôt… Ce n’est pas idéal, parce que les choses peuvent beaucoup s’améliorer et tout le monde peut jouer, sauf quelques championnats. Mais encore une fois, c’est une décision des gouvernements. Que peuvent faire les clubs, sinon les respecter ? » Aleksander Ceferin— Source: BeinSport

