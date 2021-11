OM : Luis Henrique, ça devient inquiétant…

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à s’imposer face au FC Metz (0-0) à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Luis Henrique, titulaire surprise lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à confirmer sa victoire face à Clermont lors de la précédente journée de Ligue 1. Sans Kamara suspendu, Sampaoli n’a pas aligné Rongier (blessé?) et a relancé Mandanda et Luis Henrique. L’OM a proposé une première mi-temps insipide, sans mouvement et c’est même Metz qui s’est offert les plus belles occasions en contre. La seconde période n’a pas été incroyable, même à 11 contre 10. Les marseillais ont accéléré en fin de match pour tenter d’arracher la victoire, sans succès. Aligné dans le onze, Luis Henrique a encore raté l’occasion de montrer des qualités, l’ailier brésilien est appliqué mais n’apporte pas suffisamment. Inquiétant.

A lire : OM – Metz (0-0) : Marseille n’y arrive plus du tout !

La note de Luis Henrique : 3/10

Son appréciation

Luis Henrique, ça devient inquiétant…

La première recrue made in Longoria fêtait sa troisième titularisation de la saison en Ligue 1. Encore une fois, le jeune brésilien n’a pas convaincu, trop timoré et sans relief. Il rate une énorme occasion bien servi par Payet en début de seconde période ou il montre une fois de plus son incapacité à être tueur. Henrique ne joue pas beaucoup cette saison et se montre incapable de saisir sa chance. Si ce dernier affiche du sérieux et de l’implication, ses prestations sont trop insipides. Sa situation devient compliquée, la question d’un prêt cet hiver se posera forcément…

Les notes des médias