OM : Luis Henrique, ça devient inquiétant…

L’Olympique de Marseille n’a pas affiché un visage séduisant face à Nice à l’occasion du match à rejouter comptant pour la 3e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Luis Henrique, titulaire lors de ce match nul 1-1.

L’Olympique de Marseille clairement remanié avec les absences de Lirola, Balerdi et Harit mais aussi la mise au repos d’Under, Kamara, Rongier et Peres a affiché des carences. L’apport des habituels remplaçant a été décevant à l’image d’un Jordan Amavi. Le 3-5-2 n’a pas été performant et Nice a largement dominé la première mi-temps. L’OM peut remercier Pau Lopez encore décisif. Le portier espagnol a évité aux marseillais d’encaisser plus d’un but et Payet a marqué sur la seule occasion franche du premier acte. Si l’OM a été mieux équilibré et plus présent dans les duels en seconde période, l’ensemble reste décevant. Aligné dans le couloir droit, Luis Henrique a confirmé son statut de remplaçant du remplaçant…

A lire : OM : Sampaoli ne voulait pas faire jouer Peres et deux autres joueurs…

La note de Luis Henrique : 2.5/10

Son appréciation

Luis Henrique, ça devient inquiétant…

Il n’était même pas sur la feuille de match face au PSG, il a été relancé comme titulaire face à Nice mercredi. Le brésilien a profité de l’état physique d’Under et de la non qualification de Lirola pour fêter sa deuxième titularisation de la saison (après celle à Angers). Et on ne peut pas dire qu’il a marqué des points. Mis à part un centre en milieu de première mi-temps, le jeune ailier a presque tout raté. Mal placé défensivement il a laissé Saliba se débrouiller seul, offensivement il a fait de mauvais choix et a affiché des carences techniques. Certes il n’a que 19 ans, mais il va devoir montrer autre chose dans la prise d’initiative et la justesse. Un prêt peut il être envisagé en janvier ?

Les notes des médias