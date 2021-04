OM : « Luis Henrique, il ne lui manque que de la maturité pour exploser ! »

L’OM s’est imposé 2-0 face au dernier de Ligue 1, Dijon ce dimanche. Voici la note et l’appréciation de Luis Henrique sur cette rencontre.

Face à une équipe qui file tout droit en Ligue 2, l’OM a eu du mal a mettre de la vitesse pour contourner le bloc bas de Dijon. Le jeu collectif est encore en rodage, Milik attend les ballons qui arrivent rarement… La vitesse de Luis Henrique a apporté un peu de percussion mais son manque de prise d’initiative l’a bridé. Il ne lui manque que de la maturité pour laisser exploser cette folie et son potentiel que l’on devine lors de ses prestations.

Il ne lui manque que de la maturité pour exploser !

On sent un gros potentiel chez le jeune brésilien mais c’est justement son âge qui pose problème pour le moment. Il n’a pas encore vraiment confiance en ses capacités et revient sur ses pas au lieu de foncer vers l’avant… Tout l’inverse d’un certain Radonjic ! Même en piston gauche, il n’a pas hésité à apporter de la percussion. Il trouve Lirola sur un centre mais l’Espagnol ne réussit pas à cadrer. Il sort peu après l’heure de jeu à la place de Cuisance (67e). Le milieu français n’a pas apporté grand-chose. Positionné à droite, il a raté plusieurs passes avant d’en réussir une belle en fin de match pour Thauvin qui n’en fera rien.