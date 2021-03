OM: « Luis Henrique, je demande à le revoir, et titulaire ! »

Passeur décisif à trois reprises sur ses deux dernières entrées en jeu, Luis Henrique pourrait, pourquoi pas, prétendre à une place dans le onze de départ de Jorge Sampaoli.

Si Marseille s’est imposé sur les deux derniers matchs, c’est en grande partie grâce à son jeune ailier brésilien, Luis Henrique. Entré en cours de match face à Rennes et Brest, Henrique a délivré trois passes décisives en deux matchs. L’une a permis à l’OM d’ouvrir le score face à l’équipe de Bruno Génésio en toute fin de match, les deux autres ont fait repasser Marseille devant le Stade Brestois au score, dans les dernières minutes de la partie également.

il a de très très bonnes qualités — alexandre jacquin

Les très bonnes performances d’Henrique pourrait lui permettre de devenir titulaire. Invité sur notre plateau, Alexandre Jacquin a fait part de cette envie.

« Ce pauvre Luis Henrique paie le prix de son transfert. S’il avait été acheté 1,5 millions, personne ne parlerait. Quand l’OM n’a pas d’argent et que tu dépenses 100% de ce que tu as sur un jeune brésilien de 18 ans dont on ne connait pas vraiment le poste… Après, je trouve qu’il a de très très bonnes qualités. Je demande à le revoir, et titulaire ! » Alexandre Jacquin – Source: Football Club de Marseille (15/03/2021)