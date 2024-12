OM : Luis Henrique, la révélation ?

L’OM s’est imposé 0-4 à Saint Etienne lors des 32e de finale de Coupe de France. Voici la note et l’appréciation de Luis Henrique lors de ce dernier match de l’année 2024 !

L’Olympique de Marseille a facilement éliminé Saint-Étienne (0-4) en 32es de finale de la Coupe de France. Les Stéphanois, réduits à dix dès la 21e minute après l’expulsion d’Ibrahim Sissoko, n’ont jamais pu rivaliser. L’OM a ouvert le score par Mason Greenwood (22e), bien servi par Luis Henrique. Adrien Rabiot a doublé la mise avant la pause avec une magnifique volée (34e). En seconde période, l’OM a continué de dominer. Luis Henrique a ajouté un troisième but (69e) avant que Pierre-Emile Højbjerg ne scelle la victoire (81e). Les Phocéens ont fait preuve de sérieux tout au long du match, maîtrisant la possession (74%) et ne concédant que quelques rares occasions. Saint-Étienne, dans une situation compliquée, n’a pas pu inverser la tendance. Marseille, avec des buts de quatre joueurs différents, file en seizièmes de finale…

A lire : OM : Futur adversaire, c’est le chaos dans ce club de Ligue 1 !

Luis Henrique a été brillant tout au long du match. Dès le début, il s’est montré à son avantage, créant plusieurs occasions face à Appiah et s’intégrant parfaitement dans le rythme imposé par son équipe. Précis dans ses choix, il a offert des passes décisives pour les buts de Greenwood et Rabiot. En seconde période, il a profité d’une frappe de Rongier contrée pour inscrire un superbe but d’une volée. Impliqué dans l’action du but d’Højbjerg, il a démontré une grande influence sur le jeu. Une performance remarquable de sa part.