OM : Luis Henrique, l’inévitable est confirmé

L’OM s’est incliné 2-1 face au Benfica en match aller des quarts de finale de Ligue Europa. Voici la note et l’appréciation de Luis Henrique lors de ce match.

Jean Louis Gasset a proposé un 3-5-2 avec Luis Henrique comme faux piston le brésilien Luis Henrique. L’OM a tenu le choc sur le premier quart d’heure, même si Benfica a rapidement affiché sa supériorité technique. Rafa décide d’accélérer, il combine et se projette vite vers l’avant, Veretout trottine, le meneur de jeu contrôle et enchaine avec un pointu hors de portée de Lopez, Henrique est bien timide défensivement (1-0 / 16). Les marseillais vont réussir de belles amorces notamment sur de bons contrôles orientés d’Harit mais la suite est toujours décevante, Aubameyang n’est pas dans le tempo. Juste avant la mi-temps, Merlin se blesse et vient se rajouter à la longue liste des joueurs sur le carreau. L’OM va prendre un deuxième but par Di Maria. Mais l’OM va se relancer grâce à Ounahi qui lance Aubameyang en profondeur, cette fois l’attaquant va chercher le contre favorable, il fixe ouvre parfaitement son pied pour marquer (2-1 / 67′). Benfica n’y arrive plus depuis le but marseillais, le public portugais siffle même par moment. L’OM s’incline mais peut encore croire à la qualification.

La note de Henrique : 2/10

Luis Henrique, l’inévitable est confirmé

Sa titularisation face à Benfica dans un 1/4 de finale d’Europa League à l’OM est déjà une anomalie. Ailier gauche replacé piston droit en raison des blessures, il n’a pas pu exprimer le peu de qualité qu’il a en matière de vitesse et de percussion. Balle au pied, il n’a rien fait de bien dangereux pour inquiéter Benfica. On ne peut pas lui retirer son activité et sa bonne volonté mais ses mouvements ne sont jamais dans le sens du but. Un joueur qui n’a tout simplement pas le niveau pour ce genre de rendez-vous. En fin de saison, il parait peu probable de le voir continuer à l’OM.

