OM – Luis Henrique : « Oui, on s’entraîne moins en France ! »

Au cours d’un entretien accordé à La Provence ce jeudi, le jeune attaquant de l’Olympique de Marseille Luis Henrique a donné son sentiment sur les entrainements en France. Il explique ainsi que les joueurs travaillent plus à l’étranger, notamment au Brésil…

Luis Henrique a accordé une longue interview au journal La Provence ce jeudi. Il compare notamment les séances d’entraînements depuis son arrivée à l’OM a ce qu’il a connu au Brésil. Il évoque également les changement depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli sur ce sujet.

Sampaoli réussit à faire un mélange, les entraînements sont plus longs et plus intenses

« Oui, je pense qu’on s’entraîne un petit peu moins ici (en France, ndlr). Au Brésil, on s’entraîne plus dans la durée, on reste la journée au centre. En France, on travaille plus dans l’intensité. Mais Sampaoli réussit à faire un mélange, les entraînements sont plus longs et plus intenses (…) Sampaoli ? Je le connaissais du Brésil, où il est très réputé. On dit beaucoup de bien de lui là-bas, que son travail est très intense, porté sur le jeu. Il attend beaucoup des joueurs, dans le pressing ou via les différentes courses. Je ne l’avais jamais vu de près avant qu’il n’arrive à Marseille, mais je constate qu’il est très exigeant. Luis Henrique – Source : La Provence